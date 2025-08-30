Naučte se na Macu vložit zkopírovaný text bez formátování! Je to naprosto jednoduché

Každý, kdo na Macu pracuje s textem – ať už při psaní e-mailů, dokumentů, poznámek nebo příspěvků na sociální sítě – se dříve či později setká s tímto problémem: zkopírujete text z webové stránky, PDF dokumentu nebo jiného zdroje, vložíte ho do svého souboru a spolu s obsahem přetáhnete i nežádoucí formátování. Najednou máte jiný font, velikost písma, barvu pozadí nebo řádkování. A ruční úprava je otravná a časově náročná.
Možná jste doposud používali trik s vložením textu nejprve do aplikace jako je TextEdit nebo Poznámky, kde se formátování vymaže, a teprve odtud jste text znovu kopírovali. Tento způsob ale není příliš efektivní. Naštěstí macOS nabízí přímou klávesovou zkratku, která vám umožní vložit zkopírovaný text rovnou bez jakéhokoli formátování – čistě jako prostý text.
Základní zkratky pro kopírování a vkládání na Macu
Pro začátek si připomeňme základní zkratky, které fungují téměř ve všech aplikacích:
- Command (⌘) + C – kopírovat
- Command (⌘) + V – vložit
Tyto příkazy kopírují a vkládají text i s jeho původním formátováním. Pokud například zkopírujete odstavec z webové stránky, vloží se v původním fontu, barvě a stylu – což často narušuje jednotný vzhled dokumentu nebo e-mailu.
Jak vložit text bez formátování
Pokud chcete vložit text čistě jako prostý text, bez jakýchkoli stylů, použijte následující klávesovou zkratku:
- Command (⌘) + Option (⌥) + Shift (⇧) + V
Tato zkratka funguje napříč systémem macOS – tedy v aplikacích jako je Mail, Pages, Poznámky, Word, Safari, Slack, Evernote a mnoho dalších. Stačí, když místo obvyklé klávesové zkratky nebo příkazu pro vložení použijete právě tuto kombinaci, a text se vloží jako kdyby byl napsán ručně – tedy bez původního formátování.
Fotogalerie
V čem je to užitečné?
- Jednotný vzhled dokumentu – nebudete muset dodatečně upravovat fonty, velikosti, barvy nebo odstavce.
- Efektivnější práce – žádné přeskakování mezi aplikacemi jen kvůli „vyčištění“ textu.
- Lepší výsledky při odesílání e-mailů – zejména v e-mailech může být přenesené formátování problematické (jiný styl textu, nečitelná barva apod.).
Poznámka k některým aplikacím
Je dobré vědět, že ne všechny aplikace podporují tuto zkratku nativně. Některé mohou zkratku přepsat jinou funkcí nebo ji ignorovat. V takovém případě je stále možné využít funkci „Vložit bez formátování“ přímo z nabídky v horním menu.
Pokud pracujete v aplikaci, která tuto funkci vůbec nepodporuje, můžete použít alternativní cesty – například vložit text do TextEditu přepnutého do režimu prostého textu (Shift + Command + T), nebo použít specializovanou aplikaci pro správu schránky.
Zkopírovat a vložit text bez formátování na Macu je jednodušší, než si většina uživatelů myslí. Stačí si zapamatovat Command + Option + Shift + V a máte po starostech. Tento jednoduchý trik vám ušetří čas, zlepší vzhled vašich výstupů a zbaví vás nutnosti dodatečně formátovat obsah.
Pokud často pracujete s texty z různých zdrojů, tato funkce se rychle stane jedním z vašich nejoblíbenějších nástrojů. A jakmile si ji osvojíte, už nikdy nebudete chtít zpět ke zdlouhavému mazání formátování ručně.