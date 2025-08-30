Epic Games rozdává zdarma dvě vynikající hry pro PC! Už jste si ji vyzvedli?

Pokud patříte mezi fanoušky videoher, zbystřete. Epic Games Store totiž nelení a i tento týden rozdává zdarma super hry na PC. A že je opět o co stát. K dispozici je totiž zajímavá hra Make Way spolu s Machinariem.. Jak už však má Epic ve zvyku, zdarma hry příliš dlouho nebudou – rozdávání skončí konkrétně příští čtvrtek v 16:59.
Make Way
Make Way je zábavná a dynamická multiplayerová hra, která staví na jednoduchém, ale velmi chytlavém principu. Hráči si v ní nejprve sami postupně staví závodní tratě z různých dílků, přičemž každé nové kolo přináší nové překážky a kreativní možnosti. Vznikají tak bláznivé a nepředvídatelné dráhy plné nástrah, které zaručují, že se žádné dvě hry nebudou nikdy opakovat. Jakmile je úsek tratě postaven, hráči usedají do svých vozítek a snaží se projet až do cíle co nejrychleji. Nejde ale jen o rychlost – díky přidaným pastím, zkráceným cestám a interaktivním prvkům se závody mění v chaotickou, ale nesmírně vtipnou podívanou. Hra je navržena tak, aby podporovala soutěžení i zábavu mezi přáteli, a proto skvěle funguje zejména v lokálním i online multiplayeru. Stylizovaná grafika a svižné tempo dělají z Make Way ideální titul na večery s přáteli nebo rodinou. Tvůrci sází na krátké, ale intenzivní zápasy, které dokážou vyvolat spoustu smíchu i rivality. Díky jednoduchému ovládání je hra přístupná i pro příležitostné hráče, ale její chaotická povaha dokáže pohltit i zkušenější závodníky. Make Way je zkrátka titul, který dokonale kombinuje kreativitu, soutěživost a čistou herní radost.
Machinarium
Machinarium je legendární česká adventura od studia Amanita Design, která se stala celosvětovým fenoménem. Hráče zavádí do melancholického světa zrezivělých strojů a podivných mechanismů, kde hlavním hrdinou je malý robot Josef. Ten se vydává na cestu za svou ztracenou láskou, přičemž musí překonávat nástrahy a chytře řešit logické hádanky. Typické je pro hru ručně kreslené zpracování, které působí jako umělecké dílo a dokáže vtáhnout do atmosféry plné jemných detailů a drobných animací. Machinarium je navíc výjimečné tím, že v něm prakticky neexistují dialogy – příběh je vyprávěn obrazem, zvuky a gesty postav, což mu dodává na originalitě a univerzální srozumitelnosti. Hudba od Floex dodává celé hře neopakovatelný nádech a skvěle podtrhuje její náladu. Obtížnost hádanek je vyvážená tak, aby představovala výzvu, ale zároveň neodradila méně zkušené hráče. Machinarium si získalo srdce nejen hráčů, ale i kritiků a sbíralo ocenění po celém světě. Dodnes je považováno za jednu z nejlepších českých her a ukázku toho, jak lze propojit umění s interaktivní zábavou. Je to titul, který nestárne a dokáže oslovit i po více než deseti letech od svého vydání.