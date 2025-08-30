Zavřít reklamu

„Drž hubu a udělej, co říkám!“ Známý investor vzpomíná na to, jak se Steve Jobs s nikým nemazlil

Martin Hradecký
Kevin O’Leary, známý investor z pořadu Shark Tank, si v podcastu „Diary of a CEO“ vzpomněl na setkání se Stevem Jobsem, které se mu vrylo do paměti – a nebylo právě přívětivé.

V devadesátých letech jeho firma Softkey vytvářela vzdělávací software pro Apple. Právě tehdy měl O’Leary blízký kontakt s Jobsem, který podle jeho slov rozhodně nebyl „milý člověk“. Při jedné diskuzi se Jobs rozčílil a vykřikl: „Kevine, je mi úplně jedno, co chtějí studenti! Oni to nevědí, dokud jim neřeknu, co chtějí.“ Když O’Leary poznamenal, že Jobs zní jako arogantní šéf, odpověď přišla rychle: „Je Apple tvůj nejrychleji rostoucí OEM partner? Ano? Tak drž hubu a udělej, co říkám!“

O’Leary nicméně dnes připouští, že tahle tvrdá slova mu změnila pohled na byznys. Jobs neřešil názory ostatních, soustředil se na výsledek a řídil se svým vlastním pravidlem „signal-to-noise“: 80 % úsilí věnovat třem až pěti klíčovým úkolům, zbytek ignorovat jako šum. Prý posílal e-maily ve 2:30 ráno a očekával odpověď okamžitě.

Génius s drsným stylem

Jobsova filozofie se opírala i o citát Henryho Forda: „Kdybych se zákazníků ptal, co chtějí, řekli by rychlejšího koně.“ Jobs věřil, že lidé nevědí, co chtějí, dokud jim to nepředložíš. I když jeho styl vyvolával strach a stres, často vedl k převratným výsledkům. O’Leary možná nesouhlasil, ale jak sám říká – výsledky daly za pravdu Jobsovi. A to je lekce, kterou si zapamatoval navždy.

