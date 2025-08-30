Chytrý zámek WELOCK nyní levněji: bezpečí, pohodlí a moderní technologie za akční ceny

Komerční sdělení: Léto je ideální příležitostí k tomu, abyste svůj domov vybavili moderními technologiemi, které vám usnadní život a zároveň přinesou větší pocit bezpečí. Společnost WELOCK aktuálně spustila letní slevovou akci, díky níž si můžete pořídit jejich oblíbené produkty s výraznými slevami a navíc s doručením z evropského skladu a dvouletou zárukou. V nabídce nechybí chytré dveřní zámky s podporou hlasových asistentů ani praktické senzory, které vás budou informovat o dění u dveří na dálku.
WELOCK Smart Lock PCB41 Plus – bezpečí na dosah ruky
Hlavním tahákem akce je chytrý zámek WELOCK Smart Lock PCB41 Plus, který kombinuje elegantní design, snadnou instalaci a široké možnosti odemykání. Díky modulární konstrukci je zámek kompatibilní s většinou běžných evropských dveří, a jeho výměna nevyžaduje složité úpravy – stačí vyměnit původní vložku a během pár minut máte ze svých dveří moderní vstupní systém.
Odemknutí je možné hned několika způsoby – kódem na klávesnici, přes mobilní aplikaci nebo pomocí RFID karty. To znamená, že už nikdy nebudete muset hledat klíče v kapse nebo tašce a zároveň máte jistotu, že přístup k domu je vždy maximálně bezpečný. Díky šifrované komunikaci a možnosti detailně nastavit oprávnění lze navíc přístup pohodlně sdílet. Praktické je to například pro rodinné příslušníky, děti, nebo i pro návštěvy a pracovníky, kterým můžete přístup povolit jen na určitou dobu.
O provoz se starají baterie s výdrží až několik měsíců, přičemž o jejich vybití vás systém včas upozorní. Nouzové odemknutí je možné i přes microUSB port, takže se nemusíte obávat, že byste kvůli vybitým bateriím zůstali stát před zavřenými dveřmi. Díky letní akci vyjde WELOCK PCB41 Plus jen na 119 eur místo standardní ceny, a to po zadání slevového kupónu VD30. To znamená úsporu až 30 eur, kterou můžete využít třeba na další příslušenství. Více informací najdete přímo na oficiálních stránkách výrobce zde.
Chytrý zámek s připojením k Alexe – ještě více možností
Pokud si chcete užít ještě větší komfort, nabízí WELOCK také variantu elektronického chytrého dveřního zámku s možností propojení s Wi-Fi bránou a chytrými asistenty, jako je Amazon Alexa. Díky tomu se otevírá možnost odemykat dveře hlasovým příkazem, sledovat historii přístupů v aplikaci nebo na dálku povolit vstup třeba servisnímu technikovi, když zrovna nejste doma. To je funkce, kterou ocení nejen rodiny, ale i majitelé bytů k pronájmu nebo lidé, kteří často cestují.
Wi-Fi brána zároveň rozšiřuje funkce samotného zámku – ten tak není omezen jen na komunikaci přes Bluetooth v blízkosti dveří, ale skutečně jej můžete ovládat odkudkoli. Chytré propojení umožňuje nastavovat virtuální klíče a zároveň mít kompletní přehled o tom, kdo a kdy vaše dveře odemkl. Přístupová práva lze měnit v reálném čase, což z tohoto řešení dělá jedno z nejflexibilnějších na trhu.
Model WELOCK Electronic Smart Door Lock Cylinder je nyní k dispozici za velmi příznivých 99 eur a stejně jako v případě předchozího zámku je součástí balení dvouletá záruka i rychlé doručení z evropského skladu. Zájemci mohou produkt zakoupit zde.
Praktický senzor dveří WELOCK – přehled o vašem domově odkudkoli
Chytrý domov ale nemusí být jen o odemykání dveří. WELOCK proto přináší také jednoduchý, ale velmi užitečný doplněk – dveřní senzor, který vás v reálném čase upozorní na to, že byly dveře otevřeny nebo zavřeny. Instalace senzoru je přitom maximálně jednoduchá a zvládne ji i laik bez jakéhokoli nářadí. Stačí jej umístit na dveře a propojit s aplikací, odkud pak budete dostávat upozornění.
Díky tomu získáte neustálý přehled o tom, co se doma děje, i když budete na dovolené, v práci nebo třeba na nákupu. Užitečný je i pro rodiče, kteří chtějí mít přehled o tom, kdy děti dorazily domů ze školy, nebo pro majitele rekreačních objektů. V kombinaci s chytrým zámkem pak tvoří velmi efektivní zabezpečovací systém, který vás na případné podezřelé události upozorní okamžitě.
Cena tohoto senzoru je nastavena více než příznivě, a to na 29 eur. Koupit jej můžete zde.
Shrnutí
Pokud jste přemýšleli o tom, že si svůj domov vybavíte chytrým zabezpečením, aktuální letní akce od WELOCK je skvělou příležitostí, jak ušetřit a zároveň získat moderní technologie, které posunou vaše bydlení na vyšší úroveň. Díky snadné instalaci, širokým možnostem ovládání a integraci s chytrými asistenty jsou zámky WELOCK ideálním řešením pro každého, kdo hledá spolehlivou kombinaci bezpečí a pohodlí.
