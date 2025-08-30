Amazon Go: moje nejoblíbenější technologická vychytávka v USA

Amazon Go mě z hlediska technologií nepřestane snad nikdy fascinovat. Jedná se o obchod, do kterého přijdete, vezmete si co chcete a odejdete. Pokud vám to zní šíleně, tak máte pravdu, přesně tak to totiž funguje. Jediné co musíte udělat je při vstupu buď nascanovat vaši identitu Amazon pomocí aplikace Amazon, ve které najdete speciální QR kód pro Amazon Go a nebo jako v mém případě pouze přiblížit vaši dlaň nad čtečku dlaní. Poté se otevřou dveře a vy můžete nakupovat. Jakmile svůj nákup dokončíte jednoduše odejdete. Účet vám dojde během následujících pár desítek minut nebo hodin a to co jste si odnesli, vám je ztrženo z karty kterou máte spárovanou s vaším Amazon One nebo Amazon účtem.
V celém obchodě není jediný prodavač, ochranka, zkrátka vůbec nikdo kromě zákazníků. To, co si nakoupíte monitorují kamery umístěné na stropě, kterých jak vidíte v následující galerii je zde opravdu velké množství. Ty dokáží pomocí vysokého rozlišení a algoritmů poznat na 100% jaké zboží si jen prohlížíte a jaké si odnesete domů. V obchodě nejsou košíky a počítá se s tím, že si zboží dáváte z regálu rovnou do kapsy nebo do tašky, které jsou samozřejmě k dispozici zdarma, jako všude v USA. Kamery poznají, zda jste si zboží jen prohlídli a nakonec jej vrátili zpět a nebo si jej vzali. Sám zde nakupuji poměrně často a ani jednou se mi nestalo, že by mi byla účtována položka, kterou jsem si nekoupil.
Co se mi na tomto konceptu líbí je fakt, že v USA jsou tím nejdražším artiklem služby. Půl kila zmrzliny si koupíte za 8$, jakmile vám někdo podá dva kopečky zmrzliny, cena bude 15-20$. Samotné potraviny tedy nejsou v USA o nic dražší než v Evropě, ovšem jakmile je někdo vezme do ruky, cenu to extrémním způsobem zvyšuje. Amazon Go se tomu dokáže vyvarovat díky absenci zaměstnanců, kdy každý obchod má pouze zaměstnance, jenž doplňuje zboží. To dělá ceny hodně příznivé a musím říct, že pokud se bavíme například o tomto konkrétním Amazon Go do kterého chodím nejčastější, tak ve Financial District v New Yorku jen málo kde koupíte potraviny levněji, než právě zde. Samozřejmě je to vykoupeno velikostí obchodu, který nabízí pouze základní potraviny, většinou dobré na nějakou tu svačinu nebo snídani. Hlavní funkce Amazon Go je tedy dojít, vzít si nějaký sandwich, Colu a prostě odejít. Týdenní nákup pro rodinu musíte udělat jinde.
Jop, zpřístupnit otisk dlaně a jine biometriky přímo Amazonu zní jako super nápad.