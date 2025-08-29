Dreame v akci: robotické vysavače i sekačky teď u TSBOHEMIA se slevou až 15 tisíc

Komerční sdělení: Dreame si pro konec léta připravil akci, která potěší každého fanouška chytrého úklidu. Od 11. do 31. srpna totiž na TSBOHEMIA.cz najdete robotické vysavače, tyčové modely i doplňky této značky za výrazně snížené ceny, a to často i o několik tisíc korun.
Největší pozornost na sebe bezesporu strhává robotická sekačka Dreame A2, která zvládne udržovat až 2000 m² plochy díky kombinaci LiDARu a AI kamery. Její cena spadla o více než 15 tisíc, takže místo obvyklých 62 490 Kč vyjde teď na 47 490 Kč. Podobně lákavě vypadá i robotický vysavač Dreame X40 Ultra Complete, který nabízí sací výkon 12 000 Pa a bohaté příslušenství. Jeho cenovka klesla o celých 7 500 Kč, a vyjde tak na 17 490 Kč.
Na své si ale přijdou i ti, kdo chtějí něco kompaktnějšího. Modely L40 Ultra ve variantách CE a AE startují už na 11 190 Kč, přičemž dražší verze s dynamickým mopem stojí 15 690 Kč. Kdo hledá absolutní top v nabídce, může sáhnout po X50 Ultra s výdrží přes tři a půl hodiny a sacím výkonem 13 000 Pa. Ten je aktuálně o šest tisíc levnější a vyjde na 25 690 Kč.
Ani příznivci tyčových vysavačů nepřijdou zkrátka – třeba Dreame R20 Aqua zvládající mokré i suché vysávání pořídíte za 7 490 Kč. Zajímavý je i model H15 Pro, který kromě vysokého výkonu nabídne i čištění horkou vodou a nyní stojí 13 690 Kč. A pokud hledáte něco do koupelny, potěší vás i výrazně zlevněné fény Dreame, ať už kapesní verze Pocket za 1 990 Kč, nebo multifunkční Hair Airstyle za 2 990 Kč.
Ale pozor. Akce běží do konce srpna a vztahuje se na celý sortiment Dreame dostupný v TSBOHEMIA. Pokud tedy přemýšlíte nad novým robotickým pomocníkem, teď je rozhodně ta nejlepší doba.
