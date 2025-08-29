Zavřít reklamu

Český výrobce příslušenství FIXED potvrdil nový vzhled iPhone 17 Pro!

Vše o Apple
Jiří Filip
Představení iPhone 17 (Pro) se sice nezadržitelně blíží, s trochou nadsázky se však dá říci, že půjde spíše o formalitu. Minimálně o vzhledu chystaných novinek je totiž již prakticky jasno, přičemž de facto každý den přibývají další a další potvrzení toho, jak bude novinka vypadat. O jedno takové se postaral i šéf mezinárodního prodeje českého výrobce příslušenství FIXED Marek Smolík. Ten na svůj LinkedIn nasdílel fotku, ze které je jasně patrné, s jakým vzhledem iPhonů 17 Pro se ve FIXED počítá. Je sice pravda, že konkrétně iPhone 17 Pro nebyl jmenován, nicméně vzhledem k tomu, co vše se o telefonech už ví, je prakticky jasné, že snímek zachycuje právě kryty pro ně, respektive jejich část. Na fotku se můžete podívat pod tímto odstavcem.

iPhone 17 Pro case FIXED

Jak můžete vidět na fotce, i ve FIXED se počítá s tím, že zadní fotomodul se u iPhonů 17 Pro masivně zvětší, čemuž musí být logicky přizpůsoben i kryt skrze výřez. Co přesně se za zvětšením fotomodulu skrývá sice můžeme zatím jen hádat, spekuluje se však například o podpoře natáčení do 8K či o zásadně vylepšením teleobjektivu, který by mohl být schopný plynule přibližovat mezi 5.0x až 8.0x – tedy bez fixních ohnisek. Zda se tyto předpovědi naplní či nikoliv se nicméně dozvíme až v úterý 9. září, na které má Apple naplánovanou Keynote. Pokud jste však až doposud doufali v to, že spekulace okolo masivního zadního fotomodulu jsou liché, měli byste se již začít smiřovat s tím, že k jejich naplnění skutečně dojde. Přeci jen, jen stěží si lze představit, že by výrobce velikosti FIXED jen tak „na slepo“ vyráběl kryty, které by nakonec musel vyhodit.

Diskuze

