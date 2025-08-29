Český výrobce příslušenství FIXED potvrdil nový vzhled iPhone 17 Pro!

Představení iPhone 17 (Pro) se sice nezadržitelně blíží, s trochou nadsázky se však dá říci, že půjde spíše o formalitu. Minimálně o vzhledu chystaných novinek je totiž již prakticky jasno, přičemž de facto každý den přibývají další a další potvrzení toho, jak bude novinka vypadat. O jedno takové se postaral i šéf mezinárodního prodeje českého výrobce příslušenství FIXED Marek Smolík. Ten na svůj LinkedIn nasdílel fotku, ze které je jasně patrné, s jakým vzhledem iPhonů 17 Pro se ve FIXED počítá. Je sice pravda, že konkrétně iPhone 17 Pro nebyl jmenován, nicméně vzhledem k tomu, co vše se o telefonech už ví, je prakticky jasné, že snímek zachycuje právě kryty pro ně, respektive jejich část. Na fotku se můžete podívat pod tímto odstavcem.
Jak můžete vidět na fotce, i ve FIXED se počítá s tím, že zadní fotomodul se u iPhonů 17 Pro masivně zvětší, čemuž musí být logicky přizpůsoben i kryt skrze výřez. Co přesně se za zvětšením fotomodulu skrývá sice můžeme zatím jen hádat, spekuluje se však například o podpoře natáčení do 8K či o zásadně vylepšením teleobjektivu, který by mohl být schopný plynule přibližovat mezi 5.0x až 8.0x – tedy bez fixních ohnisek. Zda se tyto předpovědi naplní či nikoliv se nicméně dozvíme až v úterý 9. září, na které má Apple naplánovanou Keynote. Pokud jste však až doposud doufali v to, že spekulace okolo masivního zadního fotomodulu jsou liché, měli byste se již začít smiřovat s tím, že k jejich naplnění skutečně dojde. Přeci jen, jen stěží si lze představit, že by výrobce velikosti FIXED jen tak „na slepo“ vyráběl kryty, které by nakonec musel vyhodit.