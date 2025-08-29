AirTag 2 se blíží! Kdy se představí a co od něj očekávat?

Apple se připravuje na svou největší událost roku, která proběhne 9. září. Vedle očekávaných novinek jako iPhone 17, AirPods Pro 3 nebo Apple Watch Ultra 3 bychom se mohli dočkat i dalšího přírůstku – nového AirTagu 2.
AirTag 2 má být představen už na podzim
Podle informací Marka Gurmana je nový AirTag připraven k uvedení na trh. Původně se očekávalo, že dorazí už v polovině roku, ale vše nasvědčuje tomu, že si Apple premiéru nechá právě na září. Vzhledem k tomu, že AirTag je vnímán jako příslušenství k iPhonu, dává jeho uvedení spolu s iPhonem 17 perfektní smysl.
Od uvedení první generace AirTagu uplynuly více než tři roky a Apple zatím nástupce nepředstavil. Nyní je však podle zákulisních informací druhá generace téměř hotová a čeká se jen na správný okamžik k jejímu odhalení.
Jaké novinky přinese AirTag 2?
Designově by měl zůstat téměř stejný jako současný model, ale uvnitř nás čeká několik významných vylepšení:
- Druhá generace Ultra Wideband čipu, pravděpodobně stejná jako v iPhonu 15 a novějších
- Přesnější lokalizace s větším dosahem
- Zvýšené soukromí – například obtížnější odstranění vestavěného reproduktoru
Fotogalerie
Přestože nedojde k radikální změně vzhledu, Apple zřejmě cílí na vyšší spolehlivost, bezpečnost a praktičnost. Pokud tedy uvažujete o koupi sledovacího zařízení, vyplatí se ještě chvíli počkat. AirTag 2 může dorazit už za pár dní.