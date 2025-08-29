Zavřít reklamu

AirTag 2 se blíží! Kdy se představí a co od něj očekávat?

Martin Hradecký
Apple se připravuje na svou největší událost roku, která proběhne 9. září. Vedle očekávaných novinek jako iPhone 17, AirPods Pro 3 nebo Apple Watch Ultra 3 bychom se mohli dočkat i dalšího přírůstku – nového AirTagu 2.

AirTag 2 má být představen už na podzim

Podle informací Marka Gurmana je nový AirTag připraven k uvedení na trh. Původně se očekávalo, že dorazí už v polovině roku, ale vše nasvědčuje tomu, že si Apple premiéru nechá právě na září. Vzhledem k tomu, že AirTag je vnímán jako příslušenství k iPhonu, dává jeho uvedení spolu s iPhonem 17 perfektní smysl.

Od uvedení první generace AirTagu uplynuly více než tři roky a Apple zatím nástupce nepředstavil. Nyní je však podle zákulisních informací druhá generace téměř hotová a čeká se jen na správný okamžik k jejímu odhalení.

Jaké novinky přinese AirTag 2?

Designově by měl zůstat téměř stejný jako současný model, ale uvnitř nás čeká několik významných vylepšení:

  • Druhá generace Ultra Wideband čipu, pravděpodobně stejná jako v iPhonu 15 a novějších
  • Přesnější lokalizace s větším dosahem
  • Zvýšené soukromí – například obtížnější odstranění vestavěného reproduktoru
AirTag 2 AirTag-Backpack
airtag detect iphone airtag detect iphone
airtag purchase screen snow effect airtag purchase screen snow effect
iphone airtag keychain iphone airtag keychain
smartcard airtag smartcard airtag
klicenka airtag 4 klicenka airtag 4
Vstoupit do galerie

Přestože nedojde k radikální změně vzhledu, Apple zřejmě cílí na vyšší spolehlivost, bezpečnost a praktičnost. Pokud tedy uvažujete o koupi sledovacího zařízení, vyplatí se ještě chvíli počkat. AirTag 2 může dorazit už za pár dní.

