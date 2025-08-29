Zavřít reklamu

Apple chystal miliardové nákupy AI startupů! Kdyby je dotáhl, Apple Intelligence mohla být úplně jinde

Ostatní články
Martin Hradecký
0

Apple podle informací deníku The Information vedl interní jednání o možné akvizici dvou významných AI startupů – Mistral AI a Perplexity. Diskuze probíhaly na nejvyšších úrovních vedení a měly za cíl posílit schopnosti Apple v oblasti umělé inteligence.

Mohlo by vás zajímat

Největším zastáncem těchto akvizic měl být šéf služeb Eddy Cue, který se v minulosti zasazoval i o převzetí Netflixu nebo Tesly. Tyto návrhy však nakonec odmítl CEO Tim Cook. Naproti tomu Craig Federighi, šéf softwarového vývoje, který údajně razí názor, že Apple si vystačí s vývojem vlastních AI nástrojů bez potřeby velkých akvizic.

Apple WWDC24 Apple Intelligence Focus Reduce Interruptions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Focus-Reduce-Interruptions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji race car driver 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-race-car-driver-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji with cucumbers 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-with-cucumbers-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence hero 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-hero-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose prompt 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-prompt-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose result 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-result-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose suggestions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-suggestions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Image Playground 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Image-Playground-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail email summary 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-email-summary-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Priority Messages 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Priority-Messages-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Smart Reply 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Smart-Reply-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Memory movie 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Memory-movie-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 01 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-01-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 02 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-02-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages inline react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-inline-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes generate summary from recorded audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-generate-summary-from-recorded-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes record and transcribe audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-record-and-transcribe-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes Summarize 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-Summarize-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri content search 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-content-search-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT demo 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-demo-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT integration 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-integration-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT request 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-request-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri product knowledge 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-product-knowledge-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence type to Siri 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-type-to-Siri-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Writing Tools 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Writing-Tools-240610
Vstoupit do galerie



Rychlý vývoj AI nejde přehlížet

Mistral AI je evropský startup se sídlem v Paříži, který vyvíjí otevřeně licencované jazykové modely zaměřené na efektivní nasazení a vysoký výkon v oblastech logiky i programování. Je vnímán jako evropská alternativa k americkým gigantům typu OpenAI nebo Anthropic.

Perplexity je americká firma specializující se na AI vyhledávání. Nabízí konverzační odpovědi založené na jazykových modelech s důrazem na transparentnost – každá odpověď je opatřena citovanými zdroji. V mnoha ohledech jde o potenciální alternativu ke Googlu.

Apple by musel zaplatit obří částky

Apple se ale ke koupi zatím nestaví kladně. Důvodem je mimo jiné cena, která by se u obou firem pohybovala v řádu miliard dolarů. Přitom Apple je znám svou opatrností – většina jeho akvizic nepřesahuje hranici 100 milionů dolarů. Výjimkami byly nákup Beats (3 miliardy) a modemové divize Intelu (1 miliarda).

perplexity ai mac perplexity-ai-mac
perplexity search logo perplexity search logo
Perplexity 8 Perplexity 8
Perplexity 7 Perplexity 7
Perplexity 6 Perplexity 6
Perplexity 5 Perplexity 5
Vstoupit do galerie

Zlom by však mohla přinést situace kolem 20miliardové dohody s Googlem, která zajišťuje Googlu pozici výchozího vyhledávače na zařízeních Apple. Pokud soud rozhodne o jejím ukončení, Apple by mohl být nucen rychle nahradit Google vlastním řešením – a Perplexity by se v takovém případě jevilo jako ideální kandidát. Prozatím ale Apple bankéřům sdělil, že se chce držet menších a cílených akvizic v oblasti AI a pokračovat ve vývoji vlastních řešení pod hlavičkou Apple Intelligence.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.