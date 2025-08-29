Apple chystal miliardové nákupy AI startupů! Kdyby je dotáhl, Apple Intelligence mohla být úplně jinde

Apple podle informací deníku The Information vedl interní jednání o možné akvizici dvou významných AI startupů – Mistral AI a Perplexity. Diskuze probíhaly na nejvyšších úrovních vedení a měly za cíl posílit schopnosti Apple v oblasti umělé inteligence.
Největším zastáncem těchto akvizic měl být šéf služeb Eddy Cue, který se v minulosti zasazoval i o převzetí Netflixu nebo Tesly. Tyto návrhy však nakonec odmítl CEO Tim Cook. Naproti tomu Craig Federighi, šéf softwarového vývoje, který údajně razí názor, že Apple si vystačí s vývojem vlastních AI nástrojů bez potřeby velkých akvizic.
Rychlý vývoj AI nejde přehlížet
Mistral AI je evropský startup se sídlem v Paříži, který vyvíjí otevřeně licencované jazykové modely zaměřené na efektivní nasazení a vysoký výkon v oblastech logiky i programování. Je vnímán jako evropská alternativa k americkým gigantům typu OpenAI nebo Anthropic.
Perplexity je americká firma specializující se na AI vyhledávání. Nabízí konverzační odpovědi založené na jazykových modelech s důrazem na transparentnost – každá odpověď je opatřena citovanými zdroji. V mnoha ohledech jde o potenciální alternativu ke Googlu.
Apple by musel zaplatit obří částky
Apple se ale ke koupi zatím nestaví kladně. Důvodem je mimo jiné cena, která by se u obou firem pohybovala v řádu miliard dolarů. Přitom Apple je znám svou opatrností – většina jeho akvizic nepřesahuje hranici 100 milionů dolarů. Výjimkami byly nákup Beats (3 miliardy) a modemové divize Intelu (1 miliarda).
Zlom by však mohla přinést situace kolem 20miliardové dohody s Googlem, která zajišťuje Googlu pozici výchozího vyhledávače na zařízeních Apple. Pokud soud rozhodne o jejím ukončení, Apple by mohl být nucen rychle nahradit Google vlastním řešením – a Perplexity by se v takovém případě jevilo jako ideální kandidát. Prozatím ale Apple bankéřům sdělil, že se chce držet menších a cílených akvizic v oblasti AI a pokračovat ve vývoji vlastních řešení pod hlavičkou Apple Intelligence.