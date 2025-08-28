Nová generace jablíčkáři oblíbené myši Logitech MX Master 4 je za dveřmi a toto má nabídnout

Logitech chystá významný upgrade své vlajkové myši řady MX Master. Podle nejnovějších informací německého webu WinFuture nabídne MX Master 4 nejen osvědčený ergonomický design a precizní ovládání, ale také dvě zásadní novinky. Haptickou odezvu a nový ovládací prvek v podobě tzv. actions ring. Největší inovací je funkce Haptic Sense, která se nachází v oblasti pro palec. Integrovaný vibrační motor dokáže poskytovat jemnou haptickou odezvu při konkrétních akcích, jako je přepínání mezi počítači, úpravy kurzoru nebo spouštění zkratek. Uživatelé si budou moci v aplikaci Logi Options+ nastavit intenzitu vibrací podle svých preferencí.
Fotogalerie
Další novinkou je actions ring, který se nachází přímo v opěrce pro palec. Ten nabídne možnost přiřadit mu vlastní funkce či zkratky a rozšíří tak uživatelský komfort a možnosti personalizace. Řada MX Master 3 a 3S si získala popularitu u vývojářů, kreativců i profesionálů díky pohodlnému designu, gestům, preciznímu snímání a možnosti spárovat myš s více zařízeními najednou. Nový model má všechny tyto vlastnosti zachovat, a navíc přidat moderní zpětnou vazbu a více možností přizpůsobení. Podle dostupných informací se Logitech MX Master 4 začne prodávat 30. září za cenu kolem 150 dolarů.