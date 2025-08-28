Zavřít reklamu

Německo si došláplo na Apple! Apple Watch podle něj nejsou uhlíkově neutrální, jak tvrdí

Jan Vajdák
Apple dostal v Německu zásadní stopku. Už nesmí propagovat Apple Watch jako uhlíkově neutrální produkty. Rozhodl o tom frankfurtský soud na základě stížnosti ekologických aktivistů, kteří upozorňovali, že společnost spotřebitele zavádí. Soud shledal, že tvrzení o „CO2-neutralitě“ je klamavé, a nařídil Applu, aby tuto formulaci stáhl z německých prodejen i online obchodu. V USA je zatím možné vidět toto označení u vybraných kombinací Apple Watch Series 10 (například s pásky Sport Loop, Milanese Loop či Braided Solo Loop). Apple od roku 2023 označoval Apple Watch Series 9 a Ultra 2 jako první uhlíkově neutrální produkty. V environmentálních zprávách uvádí, že uhlíková stopa hodinek činí zhruba 8 kg CO2, což je podle firmy o 80 % méně než v roce 2015.

Zbylé emise Apple vyrovnává prostřednictvím uhlíkových kreditů. Snížení emisí dosahuje kombinací strategií. Využívá nízkouhlíkovou energii, recyklované a obnovitelné materiály nebo přepravu po moři namísto letecké dopravy. Teprve zbylé emise dorovnává zmíněnými kredity. Soud v odůvodnění nezveřejnil detailní vysvětlení, ale pravděpodobně mu vadí právě fakt, že Apple spoléhá na kompenzace formou kreditů, což je mezi ekology často kritizovaná praxe. Produkty sice mají nižší uhlíkovou stopu, ale nejsou skutečně „nulové“ bez započtení externích offsetů. Aktuálně Apple označuje za uhlíkově neutrální pouze Apple Watch a Mac mini, přičemž do roku 2030 chce tento status rozšířit na celé své portfolio. Po německém rozsudku ale bude muset změnit způsob, jakým v této zemi výsledky prezentuje.

