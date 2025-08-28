iPhone 17 Pro sice ještě ani nebyl představen, už se ale dočkal své luxusní edice za statisíce

Pokud vám připadá, že spekulované zdražení iPhonu 17 Pro Max o 50 dolarů není nic dramatického, klenotnická společnost Caviar vás vyvede z omylu. Její nová luxusní edice iPhone 17 Pro (Max) z kolekce Desperado vyjde na neuvěřitelných 11 490 dolarů (v přepočtu zhruba 265 tisíc Kč). Hlavní hvězdou kolekce je model Russian Roulette, který Caviar označuje za vlajkový kus série. Do zadní části pouzdra výrobce umístil skutečný rotační válec revolveru se zasazenou kulkou, doplněný o motivy pokryté 24karátovým zlatem. Kolekce Desperado pak dále zahrnuje i edice s motivy skrytých čepelí, boxerských kloubů či nábojů, vždy ve výrazně extravagantním stylu. Podle Caviaru nejde jen o telefon, ale o „umělecké dílo“, i když mnozí budou design jistě považovat spíše za kýč.
Fotogalerie
Zajímavé je, že v této variantě nemá být k dispozici jen pro chystaný iPhone 17 Pro Max. Zákazníci ji totiž mohou pořídit i pro iPhone 16 Pro Max, a to dokonce o tisíc dolarů levněji. Na webu Caviaru se tato varianta prodává za 10 990 dolarů. Caviar je známý výrobou excentrických verzí smartphonů a jejich příslušenství, často kombinujících drahé kovy, drahokamy a odvážné designové prvky. Nové pouzdro „Russian Roulette“ tak zapadá do tradice značky. Nabídnout zákazníkům, kteří chtějí vyčnívat, možnost utratit za iPhone více, než by si jiní dokázali představit.