Apple zablokoval v Evropě tuto oblíbenou aplikaci!

Apple opět ukázal, že i mimo svůj oficiální App Store dokáže zasáhnout do distribuce aplikací. Přestože alternativní obchody s aplikacemi v Evropské unii vznikly právě proto, aby nabídly větší svobodu a konkurenci, hranice možností vývojářů i uživatelů nejsou zdaleka neomezené.
Server TorrentFreak zveřejnil zprávu o tom, že Apple nedávno znemožnil distribuci populární torrentové aplikace přes alternativní obchod AltStore PAL, který funguje v rámci evropské legislativy Digital Markets Act (DMA). Právě tato regulace otevřela dveře k instalaci aplikací mimo oficiální App Store, což vývojářům umožnilo nabízet software, který by jinak na iOS neměl šanci projít.
Aplikace, která byla na AltStore PAL ke stažení od loňského léta, přestala být od července 2025 pro část uživatelů dostupná. Vývojář uvedl, že Apple mu zrušil práva k alternativní distribuci, aniž by poskytl jasné vysvětlení. Po opakovaných dotazech obdržel pouze obecné odpovědi, následně Apple přiznal, že se problémem zabývá příslušný tým.
Apple zdůrazňuje, že i mimo App Store provádí proces tzv. notářského ověřování (Notarization). Ten má zajistit, aby aplikace neobsahovaly známý malware, viry ani jiné bezpečnostní hrozby a aby fungovaly tak, jak slibují. Otázkou ale zůstává, zda šlo v tomto případě o bezpečnostní problém, nebo zde svou roli sehrál jiný důvod.
Alternativní obchod AltStore PAL, který aplikaci nabízel, se rovněž obrátil na Apple s žádostí o vysvětlení. Společnost pouze sdělila, že „věc prověřuje“, přičemž žádné varování ohledně torrentových aplikací či jiných kategorií nepadlo. Nezdá se tedy, že by šlo o plošný zákaz. Situace ukazuje, že i když DMA výrazně oslabilo exkluzivní pozici App Store v Evropě, Apple si prostřednictvím svých kontrolních mechanismů ponechává určitý vliv na to, co se k uživatelům skutečně dostane.