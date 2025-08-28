Analytik bije na poplach! iPhone 17 Air může být velkým zklamáním

Jen pár dní před chystaným představením iPhonu 17 přichází Bank of America s mírně skeptickým pohledem na reakce trhu. Analytik Wamsi Mohani ve své nové zprávě investorům upozorňuje, že očekávání od zcela nového modelu iPhone 17 Air mohou být přehnaná.
iPhone 17 Air jako propadák?
Mohani se odvolává na dřívější zkušenosti, kdy změna formátu iPhonu vedla k růstu zájmu a vyšším prodejům. Tentokrát to ale podle něj tak silné nebude. Nový „Air“ model má být nejtenčím iPhonem v historii a nahradí stávající verzi „Plus“. Přesto investoři zůstávají podle analytika zdrženliví. Mohani tak uvádí: „Zatímco dřívější změny designu vedly k vyšším prodejům, tentokrát jsou očekávání ohledně tenkého iPhonu spíše mírná.“ Zároveň ale ponechává hodnocení „Buy“ pro akcie Apple s cílovou cenou 250 dolarů, což je více než nedávné odhady od Morgan Stanley (235 dolarů).
Představení už za chvíli
Apple mezitím oficiálně potvrdil, že akce s názvem „Awe Dropping“ proběhne 9. září. Na události se očekává představení kompletní řady iPhone 17 – tedy základního modelu, verze Air, Pro a Pro Max.
Fotogalerie
Kromě nových iPhonů by Apple měl ukázat i Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, AirPods Pro 3 a možná i AirTag 2. Předobjednávky nových zařízení by měly začít 12. září, přičemž oficiální zahájení prodeje je očekáváno 19. září. Zůstává tak otázkou, zda nový design a štíhlý profil modelu iPhone 17 Air přinesou skutečně větší zájem – nebo půjde jen o drobnou změnu, která trh příliš nerozvlní.