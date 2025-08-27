Nastavte si jedním klikem upomínku na start živého přenosu představení iPhone 17

Po oznámení termínu tradiční zářijové keynote přidal Apple na svůj oficiální YouTube kanál video, přes které za necelé dva týdny poběží živý přenos. Díky tomu si tak můžete již nyní nastavit jediným klikem upomínku na start živého vysílání, což se může zejména zapomnětlivým uživatelům dost hodit. Událost s názvem „Awe Dropping“ se uskuteční v úterý 9. září a bude zaměřená především na nové iPhony.
Představení iPhone 17 v živém přenosu
Stream bude dostupný hned na několika platformách – na YouTube, webu Apple a v aplikaci Apple TV. Fanoušci si tak mohou vybrat preferovaný způsob sledování. Jak navíc píšeme výše, YouTube umožňuje kliknout na možnost „Chci dostávat oznámení“, čímž si nastavíte upozornění na začátek přenosu.
Pokud má YouTube přístup k informacím o vaší poloze, zobrazí se čas konání přenosu ve vašem časovém pásmu. To je praktické zejména v Evropě nebo Asii, kde se přenos nekoná v dopoledních hodinách jako v Kalifornii. Apple události zpravidla zahajuje v 10:00 pacifického času, což odpovídá u nás 19:00 středoevropského času. Na webu Apple si navíc můžete událost přidat do kalendáře a zajistit si tak včasnou připomínku napříč zařízeními.