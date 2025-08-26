Přidejte si datum představení iPhone 17 (Pro) jediným kliknutím do kalendáře!

Apple před pár minutami rozeslal pozvánku k představení iPhonů 17 (Pro), Apple Watch SE 3, Series 10, Ultra 3 a pravděpodobně i nové generace AirPods Pro Představení novinek se uskuteční na zářijové Keynote, která bude dost možná jednou z nejsledovanějších akcí v technologickém světě letoška. Aby vám nic neuteklo, máme pro vás tip, jak si přidat Keynote do kalendáře, pomocí jednoho kliknutí myši. Keynote se koná konkrétně 9. září 2025 od 19:00 našeho času.
Pokud plánujete událost sledovat a nechcete ji zmeškat, pak si ji můžete snadno přidat jedním kliknutím do kalendáře a váš iPhone, iPad nebo Mac vás upozorní pár minut před začátkem. Stačí KLIKNOUT SEM a Apple Event se vám automaticky do kalendáře přidá. Je ale potřeba odkaz otevřít přes webový prohlížeč Safari a nikoliv přes Facebook. Jinak se událost do kalendáře nepřidá.