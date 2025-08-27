Do prodeje jde extrémně cenný iPod Classic v neotevřeném balení! Jeho cena vám vyrazí dech

Když Apple v roce 2001 představil první iPod, málokdo tušil, že se z něj stane legenda, která navždy změní způsob, jakým posloucháme hudbu. Ikonický přehrávač se stal symbolem záchrany společnosti a odstartoval novou éru osobní elektroniky. Není proto divu, že se dnes původní modely v dokonalém stavu těší obrovskému zájmu sběratelů – a jejich cena šplhá do výšin, které by si tehdejší zákazníci ani nedokázali představit.
Kultovní iPod, který na začátku nového tisíciletí změnil hudební průmysl i samotný Apple, se stal hvězdou jedné z posledních aukcí. První generace iPodu Classic v originálním, nikdy neotevřeném balení se prodala za neuvěřitelných 40 264 dolarů, tedy v přepočtu téměř milion korun. Aukci pořádal známý aukční dům RR Auction a podle dostupných informací jde o rekordní částku, která kdy byla za tento přehrávač zaplacena. Dosavadní maximum z roku 2023 přitom činilo „pouhých“ 29 tisíc dolarů.
Připomeňme, že původní iPod byl představen v říjnu 2001 samotným Stevem Jobsem. Apple měl tehdy za sebou složité období, kdy balancoval na pokraji bankrotu. Právě iPod se ale stal jedním z produktů, který firmu postavil zpět na nohy a připravil cestu k pozdějším ikonickým zařízením, jako je iPhone či iPad. Jobs tehdy prezentoval přehrávač legendární větou „1 000 skladeb ve vaší kapse.“ A skutečně – do pěti gigabajtů vestavěné paměti se vešla tisícovka písní v téměř CD kvalitě, což bylo na tehdejší dobu něco zcela nevídaného.
Fotogalerie
Při uvedení na trh se iPod prodával v USA za 399 dolarů. Pokud si uvědomíme, že dnes se jeho nerozbalený kus draží za více než stonásobek, je jasné, jakou sběratelskou hodnotu si tento přehrávač za dvě dekády získal. Zájem o starší zařízení Applu navíc v posledních letech roste – podobně jako u původního iPhonu, který se v unikátní 4GB variantě nedávno prodal v aukci téhož domu za neuvěřitelných 81 989 dolarů.