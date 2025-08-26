Zapomeňte na iOS 18.6. Apple vám jej už na iPhone nedovolí nainstalovat

Nevyhovuje vám z nějakého důvodu iOS 18.6.1 či 18.6.2? Pak pro vás máme zprávu, která rozhodně nepotěší. Apple totiž přestal podepisovat iOS 18.6, což v praxi znamená, že už si je jablíčkáři nemohou na své iPhony nainstalovat. Nezbývá jim tak nic jiného než zůstat na iOS 18.6.1 či nejnovějšího iOS 18.6.2.
Ukončení podepisování starších verzí OS není u Apple ničím neobvyklým. Kalifornský gigant totiž přestává tradičně starší verze systému podepisovat krátce po vydání nové aktualizace, aby zabránil jejich dalšímu používání. Proces funguje přes serverovou verifikaci a jakmile je podpis staršího systému zablokován, není možné jej do zařízení nainstalovat, ani kdyby měl uživatel příslušný instalační soubor k dispozici.
Důvod je přitom jednoduchý. Apple tímto krokem zajišťuje, že drtivá většina uživatelů bude fungovat na verzích systému, které obsahují nejen nové funkce, ale především bezpečnostní záplaty. Tím se minimalizuje riziko zneužití známých chyb, na něž by byli majitelé iPhonů při používání staršího softwaru vystaveni. iOS 18.6.1 se navíc stal důležitým mezníkem zejména pro uživatele Apple Watch. V rámci této aktualizace došlo k opětovnému zprovoznění měření okysličení krve na hodinkách Apple Watch Series 9, Series 10 a Apple Watch Ultra 2 v USA. Funkce byla kvůli patentovým sporům dočasně vypnutá, ale s verzí watchOS 11.6.1 se vrátila zpět. Na to pak Apple rychle navázal iOS 18.6.2, jenž už cílil čistě na záplaty kritických zranitelností.
Jinými slovy, pokud byste chtěli na svém iPhonu zůstat u iOS 18.6, už máte smůlu. Apple vás nutí jít s dobou, a i když to může být pro část komunity, která preferuje starší stabilní verze, nepopulární krok, ve výsledku jde především o bezpečnostní zájem všech uživatelů.