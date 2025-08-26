Zavřít reklamu

Zapomeňte na iOS 18.6. Apple vám jej už na iPhone nedovolí nainstalovat

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Nevyhovuje vám z nějakého důvodu iOS 18.6.1 či 18.6.2? Pak pro vás máme zprávu, která rozhodně nepotěší. Apple totiž přestal podepisovat iOS 18.6, což v praxi znamená, že už si je jablíčkáři nemohou na své iPhony nainstalovat. Nezbývá jim tak nic jiného než zůstat na iOS 18.6.1 či nejnovějšího iOS 18.6.2.

Ukončení podepisování starších verzí OS není u Apple ničím neobvyklým. Kalifornský gigant totiž přestává tradičně starší verze systému podepisovat krátce po vydání nové aktualizace, aby zabránil jejich dalšímu používání. Proces funguje přes serverovou verifikaci a jakmile je podpis staršího systému zablokován, není možné jej do zařízení nainstalovat, ani kdyby měl uživatel příslušný instalační soubor k dispozici.

iOS 18 21 iOS 18 21
iOS 18 39 iOS 18 39
iOS 18 38 iOS 18 38
iOS 18 37 iOS 18 37
iOS 18 36 iOS 18 36
iOS 18 35 iOS 18 35
iOS 18 34 iOS 18 34
iOS 18 33 iOS 18 33
iOS 18 32 iOS 18 32
iOS 18 23 iOS 18 23
iOS 18 24 iOS 18 24
iOS 18 25 iOS 18 25
iOS 18 26 iOS 18 26
iOS 18 27 iOS 18 27
iOS 18 29 iOS 18 29
iOS 18 30 iOS 18 30
iOS 18 31 iOS 18 31
iOS 18 22 iOS 18 22
iOS 18 20 iOS 18 20
iOS 18 19 iOS 18 19
iOS 18 18 iOS 18 18
iOS 18 17 iOS 18 17
iOS 18 16 iOS 18 16
iOS 18 15 iOS 18 15
iOS 18 7 iOS 18 7
iOS 18 8 iOS 18 8
iOS 18 9 iOS 18 9
iOS 18 10 iOS 18 10
iOS 18 11 iOS 18 11
iOS 18 12 iOS 18 12
iOS 18 13 iOS 18 13
iOS 18 14 iOS 18 14
iOS 18 6 iOS 18 6
iOS 18 5 iOS 18 5
iOS 18 4 iOS 18 4
iOS 18 3 iOS 18 3
iOS 18 2 iOS 18 2
iOS 18 1 iOS 18 1
Vstoupit do galerie

Důvod je přitom jednoduchý. Apple tímto krokem zajišťuje, že drtivá většina uživatelů bude fungovat na verzích systému, které obsahují nejen nové funkce, ale především bezpečnostní záplaty. Tím se minimalizuje riziko zneužití známých chyb, na něž by byli majitelé iPhonů při používání staršího softwaru vystaveni. iOS 18.6.1 se navíc stal důležitým mezníkem zejména pro uživatele Apple Watch. V rámci této aktualizace došlo k opětovnému zprovoznění měření okysličení krve na hodinkách Apple Watch Series 9, Series 10 a Apple Watch Ultra 2 v USA. Funkce byla kvůli patentovým sporům dočasně vypnutá, ale s verzí watchOS 11.6.1 se vrátila zpět. Na to pak Apple rychle navázal iOS 18.6.2, jenž už cílil čistě na záplaty kritických zranitelností.

Jinými slovy, pokud byste chtěli na svém iPhonu zůstat u iOS 18.6, už máte smůlu. Apple vás nutí jít s dobou, a i když to může být pro část komunity, která preferuje starší stabilní verze, nepopulární krok, ve výsledku jde především o bezpečnostní zájem všech uživatelů.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.