Apple chystá další službu za předplatné! Co nabídne a kdy dorazí?

Vše o Apple
Jan Vajdák
Podle informací Marka Gurmana z Bloombergu připravuje Apple spuštění nové služby Apple Health+, která by měla být představena v příštím roce. Health+ má nabízet osobního AI kouče, jenž bude uživatelům poskytovat plánování výživy a také zdravotní doporučení. Funkce bude integrována přímo do aplikace Zdraví na iPhonu a iPadu, což naznačuje, že půjde o rozšíření stávajícího ekosystému Apple Health.

apple health app apple-health-app
Apple health sleep apnea notifications 240909 Apple-health-sleep-apnea-notifications-240909
Apple health Noise app 240909 Apple-health-Noise-app-240909
Apple health Hearing Test results summary 240909 Apple-health-Hearing-Test-results-summary-240909
Apple health Hearing Test results 240909 Apple-health-Hearing-Test-results-240909
Apple health Hearing Aid 240909 Apple-health-Hearing-Aid-240909
Apple health Breathing Disturbances 240909 Apple-health-Breathing-Disturbances-240909
Apple health 2 up 240909 Apple-health-2-up-240909
Apple Watch Ultra 2 breathing disturbances Health app 240909 Apple-Watch-Ultra-2-breathing-disturbances-Health-app-240909
Apple Watch Series 10 Breathing Disturbances Health app 240909 Apple-Watch-Series-10-Breathing-Disturbances-Health-app-240909
Vstoupit do galerie

Gurman původně očekával, že se novinka objeví už v rámci iOS 26.4, ale podle jeho posledních informací dorazí až s iOS 27. Cena služby zatím nebyla zveřejněna. Pokud se zprávy potvrdí, Apple vstoupí do další oblasti digitálního zdraví a nabídne uživatelům možnost mít inteligentního zdravotního asistenta přímo v kapse.

