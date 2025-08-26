Apple chystá další službu za předplatné! Co nabídne a kdy dorazí?

Podle informací Marka Gurmana z Bloombergu připravuje Apple spuštění nové služby Apple Health+, která by měla být představena v příštím roce. Health+ má nabízet osobního AI kouče, jenž bude uživatelům poskytovat plánování výživy a také zdravotní doporučení. Funkce bude integrována přímo do aplikace Zdraví na iPhonu a iPadu, což naznačuje, že půjde o rozšíření stávajícího ekosystému Apple Health.
Gurman původně očekával, že se novinka objeví už v rámci iOS 26.4, ale podle jeho posledních informací dorazí až s iOS 27. Cena služby zatím nebyla zveřejněna. Pokud se zprávy potvrdí, Apple vstoupí do další oblasti digitálního zdraví a nabídne uživatelům možnost mít inteligentního zdravotního asistenta přímo v kapse.