AirPods Pro 2 přinesou s uvedením iPhone 17 skvělý upgrade

AirPods Pro 2 jsou na trhu už tři roky, ale Apple s nimi rozhodně nekončí. Přestože AirPods Pro 3 letos nedorazí, chystá se velký software upgrade, který má být oznámen na zářijové keynote společně s iPhonem 17. Podle úniků z iOS 26 se uživatelé dočkají funkce Live Translation.
Live Translation: Překlad v reálném čase přímo v uších
V betaverzi iOS 26 se objevila grafika, která odkazuje na novou funkci AirPods – Live Translation. Ta umožní překlad cizích jazyků v reálném čase přímo během konverzace. Podle analytika Marka Gurmana se sice funkce očekávala už na WWDC, ale Apple si ji zřejmě nechává jako překvapení právě na hlavní podzimní událost.
Pokud se informace potvrdí, půjde o druhý rok v řadě, kdy Apple uprostřed keynote odhalí nečekané novinky pro AirPods Pro 2. Loni se na scéně objevily funkce zaměřené na zdraví – režim naslouchátka, test sluchu a ochrana sluchu. Ty dorazily s iOS 18.1 a ukázaly, že Apple dokáže svá sluchátka obohatit i bez nového hardwaru.
AirPods Pro 2 znovu v centru pozornosti
Původně se očekávalo, že letos přijdou AirPods Pro 3, ale vše nasvědčuje tomu, že si na nový hardware budeme muset ještě počkat. Apple však mezitím přináší další bonusy stávajícím uživatelům. Podle kódu v iOS 26 bude funkce Live Translation dostupná výhradně pro AirPods Pro 2 a nové AirPods 4.
Tato funkce může zásadně změnit způsob, jakým lidé cestují nebo komunikují napříč kulturami. Umožní vést rozhovory s cizinci bez bariér a výrazně zjednoduší každodenní situace v zahraničí. Přestože AirPods Pro 3 se opožďují, Apple díky pravidelným softwarovým vylepšením udržuje AirPods Pro 2 stále aktuální a atraktivní.