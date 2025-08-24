Zavřít reklamu

Zajímavé novinky na HBO Max pro tento týden

Opojení lovem

Nina, divoká mladá žena, se připojí ke skupině lovců na samotě. V této mužské komunitě poprvé zažívá pocit sounáležitosti…

Vlny života

Film sleduje emotivní cestu afroamerické rodiny z jižní Floridy, která se vyrovnává se ztrátou hluboce zasahující do jejich životů.

Království planeta opic

Generace po Caesarově vládě se objeví jeden lidoop, který určí budoucnost.

Trapped: What is happening to Wendy Williams?

Příběh pádu Wendy Williamsové, bývalé televizní hvězdy, která teď žije pod soudem nařízenou péčí. Vypovídají zasvěcení lidé, odborníci i sama Wendy.

King Kong

V roce 1993 přesvědčí producent filmový štáb, aby vyrazil na tajemný Skull Island. Tam žije King Kong, který se zamiluje do herečky Ann.

