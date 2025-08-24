Zajímavé novinky na HBO Max pro tento týden

< >
Opojení lovem
Nina, divoká mladá žena, se připojí ke skupině lovců na samotě. V této mužské komunitě poprvé zažívá pocit sounáležitosti…
Vlny života
Film sleduje emotivní cestu afroamerické rodiny z jižní Floridy, která se vyrovnává se ztrátou hluboce zasahující do jejich životů.
Království planeta opic
Generace po Caesarově vládě se objeví jeden lidoop, který určí budoucnost.
Trapped: What is happening to Wendy Williams?
Příběh pádu Wendy Williamsové, bývalé televizní hvězdy, která teď žije pod soudem nařízenou péčí. Vypovídají zasvěcení lidé, odborníci i sama Wendy.
King Kong
V roce 1993 přesvědčí producent filmový štáb, aby vyrazil na tajemný Skull Island. Tam žije King Kong, který se zamiluje do herečky Ann.