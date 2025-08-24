Skvělé aplikace pro iOS, díky kterým se na cestách neztratíte

Waze: síla komunity
Pokud chcete mít během jízdy přehled o aktuální dopravní situaci, Waze patří mezi nejlepší volby. Funguje na principu sdílených informací – řidiči si mezi sebou předávají upozornění na zácpy, nehody, uzavírky nebo policejní hlídky. Aplikace pak automaticky přepočítá trasu tak, abyste se zdrželi co nejméně. Díky napojení na databázi Googlu navíc nabízí detailní seznam podniků a služeb. Waze podporuje CarPlay, je k dispozici zdarma a díky jednoduchému ovládání se hodí jak pro každodenní dojíždění, tak pro delší cesty.
Fotogalerie
Google Maps: univerzální řešení
Google Maps jsou zárukou spolehlivosti a dlouhodobě patří mezi nejpoužívanější navigace na světě. Nabízejí detailní mapy s recenzemi podniků, fotografiemi i kontaktními údaji, přepínání mezi klasickým a satelitním pohledem a samozřejmě i možnost offline použití. Aplikace vás včas upozorní na dopravní zácpy či uzavírky a umí se propojit s CarPlay i hudebními aplikacemi. Google Maps jsou zdarma a vhodné prakticky pro jakýkoli způsob cestování.
Fotogalerie #2
Apple Mapy: integrovaný komfort
Vestavěné Mapy od Applu prošly v posledních letech velkou proměnou. Nabízejí hladkou integraci do prostředí iOS a výborně si rozumí s Apple Watch či CarPlay. Řidiči ocení navigaci v jízdních pruzích, pěší zase hlasové pokyny přímo na hodinkách. V České republice je sice funkcionalita o něco omezenější než například v USA (chybí podrobné 3D zobrazení měst), přesto jde o spolehlivou volbu, kterou máte k dispozici okamžitě po vybalení iPhonu, bez nutnosti stahovat další aplikace.
Fotogalerie #3
Sygic: offline jistota
Pokud často cestujete do oblastí se slabým internetovým pokrytím, Sygic může být ideálním řešením. Mapy si stáhnete přímo do zařízení a aplikace tak funguje i offline. Zaujme detailním 3D zobrazením budov, rozsáhlou databází bodů zájmů a realistickým plánováním tras. V placené verzi Premium+ získáte aktuální dopravní informace, upozornění na radary, podporu CarPlay nebo praktický HUD režim. Základní verze je zdarma, rozšířené funkce jsou dostupné formou předplatného.