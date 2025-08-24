Recenze SWISSTEN FM transmitter RGB: Spolehlivý parťák do vašeho auta

Starší autorádia často postrádají moderní funkce, jako je Bluetooth připojení nebo USB porty. To však neznamená, že se musíte vzdát poslechu své oblíbené hudby z telefonu nebo bezpečného telefonování za jízdy. Přesně pro tyto případy je tu SWISSTEN FM transmitter RGB. Jde o malé, ale neuvěřitelně všestranné zařízení, které dokáže vdechnout nový život audiosystému jakéhokoliv vozu. Nejde jen o obyčejný transmitter; kombinuje v sobě stabilní bezdrátové připojení, možnosti nabíjení a hands-free volání, a to vše v elegantním designu s nastavitelným RGB podsvícením.
Všestranné přehrávání hudby
Srdcem tohoto transmitteru je jeho schopnost bezdrátově propojit váš telefon s autorádiem. Díky modernímu Bluetooth 5.3 je spárování rychlé, stabilní a energeticky úsporné. Stačí transmitter zapojit do 12V nebo 24V zásuvky v autě, naladit na něm volnou FM frekvenci (v rozsahu 87,5 až 108 MHz), tu samou frekvenci nastavit na autorádiu a můžete začít streamovat hudbu, podcasty nebo navigaci přímo z telefonu. Pro ty, kteří preferují klasiku, je tu i další možnost. Transmitter je vybaven USB-A portem, který neslouží jen k nabíjení, ale také podporuje přehrávání hudby z USB flashdisku o kapacitě až 128 GB. Zařízení si poradí s běžnými formáty MP3 a WAV, takže si můžete celou svou hudební knihovnu vzít s sebou na cesty.
Fotogalerie
Nabíjecí stanice a bezpečné hands-free
SWISSTEN FM transmitter není jen o hudbě. Je to také praktická nabíječka. Nabízí hned dva porty v podobě USB-C a USB-A. Oba porty poskytují celkový výkon až 15,5 W (5V/3.1A), což je dostatečné pro dobíjení telefonu, tabletu nebo jiné elektroniky během jízdy. Je třeba počítat s tím, že při současném nabíjení dvou zařízení se výkon mezi porty rozdělí.
Bezpečnost je na prvním místě, a proto je klíčovou funkcí integrovaný mikrofon pro hands-free telefonování. S dosahem 0,5 až 2 metry zajišťuje kvalitní přenos vašeho hlasu, takže můžete vyřizovat hovory bezpečně, aniž byste museli sundat ruce z volantu. K ovládání hovorů slouží praktické multifunkční tlačítko. Pro ještě větší pohodlí transmitter podporuje i hlasové asistenty jako Siri, Alexa a Google Assistant.
Design, který ladí s interiérem
Jedním z nejvýraznějších prvků tohoto modelu je RGB podsvícení, které lemuje jeho obvod. Můžete si nastavit barvu, která nejlépe ladí s podsvícením palubní desky vašeho vozu, nebo nechat barvy plynule přecházet. A pokud vás světlo při noční jízdě ruší, lze jej jednoduše úplně vypnout, což je velmi praktická funkce. Celé zařízení je navíc velmi kompaktní a s hmotností pouhých 29 gramů nijak nepřekáží. Malý LED displej přehledně zobrazuje aktuálně nastavenou FM frekvenci.
Závěrečné hodnocení
SWISSTEN FM transmitter RGB je vynikajícím příkladem toho, jak malé zařízení může přinést obrovský užitek. Za velmi příznivou cenu získáte spolehlivý a multifunkční doplněk do auta, který vyřeší hned tři problémy najednou. Bezdrátové přehrávání hudby, nabíjení dvou zařízení a bezpečné hands-free volání. Přidejte k tomu stylové a nastavitelné RGB podsvícení, podporu hlasových asistentů a máte před sebou gadget, který by neměl chybět v žádném autě, které nedisponuje moderními technologiemi. Cena je 399 korun.