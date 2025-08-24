McIntosh: Pojďte ochutnat jablka, po kterých je pojmenovaný Macintosh

Macintosh, název který zná dnes celý svět přišel na trh v roce 1984, aby navždy změnil svět osobních počítačů, což se mu rozhodně povedlo. Víte však, proč se Macintsoh jmenuje tak, jak se jmenuje? Je to poměně zajímavý příběh, který můžete doslova a do písmene ochutnat. NA začátku 80. let pracoval v Applu inženýr Jef Raskin, který se podílel právě na projektu osobního počítače a protože byl šéfem celého projektu, bylo na něm, aby jej pojmenoval. Jef byl milovníkem jablek a jeho nejoblíbenější odruda se jmenovala McIntosh. Práve po ni se rozhodl Jef pojmenovat osobní počíač od Applu.
Ovšem problém byl v tom, že McIntosh byla již registrovaná ochranná známka, která patří výrobci populárních zesilovačů a další hudební techniky. Applu se však jméno natolik líbilo, že se rozhodl upravit název tak, aby byl z právního hlediska nenapadnutelný a stále odkazoval na jablko, které má i samotný Apple v logu. Vznikl tak Macintosh, který dnes zná skutečně každý.
A jak vlastně chutná McIntosh? Jedná se o sladkou odrudu, která je v severní americe velmi oblíbená. Odruda samotná pochází z Kanady, kde ji v roce 1811 objevil a pojmenoval po sobě jistý John McIntosh. Tato jablka si získala popularidtu díky sladkokyslé chuti, štavnatosti a jemné dužině. Navíc díky červené barvě s jemnými zelenými odstíny ji snadno rozpoznáte oproti ostatním jablkům. Popularitu v USA jim přidal hlavně fakt, že se hodí nejen k tomu, abyste se do nich přímo zakousli, ale vyrábí se z nich oblíbený Apple pie, mošty a pyré, tedy produkty, které američané milují. Já se přiznám, že jsme McIntosh ochutnal poprvé až letos v létě, kdy jsem na ně narazil v Union Market v NYC a neodolal jsem vyzkoušet, jak chutnají. Na mě osobně jsou jablka málo sladká a asi zůstanu nadále u jiných odrud, ale zakousnout se do Macu, rozhodně stojí za vyzkoušení a věřím, že spoustě z vás budou chutnat.