Little People, Big Dreams: Steve Jobs – ukažte svým dětem, kdo to byl Steve Jobs

Jednou z věcí, které miluju na USA je mindset. Již ty nejmenší děti se učí motivaci a tomu, aby šli za svými sny a makali na nich. Proto není divu, že jsme ve Washington Square Park ve volně přístupné knihovně pro děti našli knihy, které si můj syn s radostí prolistoval a u kterých jsem mu měl možnost vyprávět o tom, kdo je to LeBron James, Michael Jordan, Barack Obama nebo například Taylor Swift. Nechyběl pak ani můj osobní hrdina a to Steve Jobs. Kniha ze série Little People Big Dreams nese podtitul Steve Jobs a jako ve všech ostatních z těchto knih, i v této najdete životní příbeh člověka, který změnil svět.
Vše je psáno velmi jednoduchým způsobem, kdy na každé stránce najdete jen pár vět, které vás provází tím nejdůležitjším, co Steve Jobs dělal a jak šel jeho životní příběh. Vše je pěkně ilustrováno, jen je potřeba počítat s tím, že vzhledem k tomu jakým stylem jsou tyto knihy ilustrované a nemají autorská práva na podobu Steva Jobse, jedná se v případě jeho obličeje o podobnou, ale ne zcela stejnou postavu. Osobně knihy z této série miluju a důležitější je, že baví mého syna, kterému je kupuju. Pokud tedy chcete svým dětem ukázat, kdo to byl Steve Jobs, je právě tato kniha tou nejvhodnější. Pokud je hrdinou vašich dětí nebo váš někdo jiný, pak v této sérii Little People Big Dreams najdete desítky největších ikon ze všech odvětví.