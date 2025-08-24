Apple vydal novou působivou tapetu pro iPhone, iPad a Mac! Stáhněte si jí přímo zde

Společnost Apple pokračuje v otevírání svých nových maloobchodních prodejen. Tentokrát je na řadě Indie. Dveře obchodu Apple Hebbal se zákazníkům poprvé otevřou v úterý 2. září v Phoenix Mall of Asia v Bengalúru, jednom z nejmodernějších nákupních center v regionu.
Na oslavu otevření sdílí Apple speciální tapetu pro iPhone, iPad i Mac, kterou si mohou fanoušci zdarma stáhnout. Tapeta je dostupná přímo na stránce obchodu, a to pouze po omezenou dobu. Stejně jako v případě předchozích otevření nových poboček vychází design tapety z grafického motivu, který aktuálně zdobí i zakrytou skleněnou fasádu obchodu. Pro úplnost pak dodáme, že tapetu stáhnete na úplném konci stránky obchodu s tím, že se vám stáhne vždy pro zařízení, ze kterého stahování zahájíte. Jinými slovy, chcete-li tuto tapetu pro iPhone, je třeba stránku navštívit přes iPhone. Pokud chcete tapetu pro Mac, musíte jí otevřít přes Mac.
Apple Hebbal je teprve třetí oficiální Apple Store v Indii, po Apple Saket v Novém Dillí a Apple BKC v Bombaji. Tím ale expanze nekončí – podle dostupných informací se letos plánuje otevření dalších dvou obchodů, a to v KOPA Mall v Puné a v DLF Mall of India v Noidě, i když zatím nebyly oficiálně potvrzeny konkrétní termíny. Nový obchod se nejspíš ponese v duchu aktuální architektury Applu, která klade důraz na otevřený prostor, využití dřeva a přirozeného světla. Vybaven bude pravděpodobně i Apple Pickup stanicí pro vyzvedávání online objednávek a také Genius Barem s variabilními stoly a židlemi, aby byl přístupnější pro všechny návštěvníky.
Indie se pro Apple stává stále důležitější nejen z pohledu prodejů, ale i výroby. Firma zde v posledních letech posiluje produkci iPhonů a postupně přesouvá část výroby z Číny, což je součástí širší strategie diverzifikace dodavatelského řetězce. Význam Indie potvrzuje i nedávné vyjádření generálního ředitele Tima Cooka, podle něhož pocházela většina iPhonů prodaných v USA za poslední čtvrtletí právě z indické výroby.