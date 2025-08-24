Zavřít reklamu

Apple vydal novou působivou tapetu pro iPhone, iPad a Mac! Stáhněte si jí přímo zde

Amaya Tomanová
Společnost Apple pokračuje v otevírání svých nových maloobchodních prodejen. Tentokrát je na řadě Indie. Dveře obchodu Apple Hebbal se zákazníkům poprvé otevřou v úterý 2. září v Phoenix Mall of Asia v Bengalúru, jednom z nejmodernějších nákupních center v regionu.

Na oslavu otevření sdílí Apple speciální tapetu pro iPhone, iPad i Mac, kterou si mohou fanoušci zdarma stáhnout. Tapeta je dostupná přímo na stránce obchodu, a to pouze po omezenou dobu. Stejně jako v případě předchozích otevření nových poboček vychází design tapety z grafického motivu, který aktuálně zdobí i zakrytou skleněnou fasádu obchodu. Pro úplnost pak dodáme, že tapetu stáhnete na úplném konci stránky obchodu s tím, že se vám stáhne vždy pro zařízení, ze kterého stahování zahájíte. Jinými slovy, chcete-li tuto tapetu pro iPhone, je třeba stránku navštívit přes iPhone. Pokud chcete tapetu pro Mac, musíte jí otevřít přes Mac.

Tapetu si můžete stáhnout zde

Apple Hebbal je teprve třetí oficiální Apple Store v Indii, po Apple Saket v Novém Dillí a Apple BKC v Bombaji. Tím ale expanze nekončí – podle dostupných informací se letos plánuje otevření dalších dvou obchodů, a to v KOPA Mall v Puné a v DLF Mall of India v Noidě, i když zatím nebyly oficiálně potvrzeny konkrétní termíny. Nový obchod se nejspíš ponese v duchu aktuální architektury Applu, která klade důraz na otevřený prostor, využití dřeva a přirozeného světla. Vybaven bude pravděpodobně i Apple Pickup stanicí pro vyzvedávání online objednávek a také Genius Barem s variabilními stoly a židlemi, aby byl přístupnější pro všechny návštěvníky.

Indie se pro Apple stává stále důležitější nejen z pohledu prodejů, ale i výroby. Firma zde v posledních letech posiluje produkci iPhonů a postupně přesouvá část výroby z Číny, což je součástí širší strategie diverzifikace dodavatelského řetězce. Význam Indie potvrzuje i nedávné vyjádření generálního ředitele Tima Cooka, podle něhož pocházela většina iPhonů prodaných v USA za poslední čtvrtletí právě z indické výroby.

