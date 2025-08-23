Recenze FIXED MagGrip Active: Nenápadný pomocník, který si najde místo nejen ve fitku, ale klidně i na kočárku

Když jdete cvičit, většinou řešíte, kam s telefonem. Kapsa není pohodlná, odkládací plocha na posilovacím stroji často působí spíš jako past na pád displeje a klasické držáky bývají těžkopádné. Česká značka FIXED na to jde jinak a přichází s řešením, které je jednoduché, chytré a překvapivě univerzální.
V jednoduchosti je krása
Do redakce nám na vyzkoušeli dorazila novinka ve formě MagGrip Active. V principu se přitom jedná o velmi jednoduché příslušenství – jde totiž jen o malý kulatý magnet s kovovým tělem v kombinaci se silikonovým páskem. V praxi však dokáže tato drobnost udělat trénink, ale vlastně i spoustu dalších věcí mnohem pohodlnější. Díky pružnému pásku lze totiž FIXED MagGrip připnout prakticky na jakýkoliv rám – ať už jde o běžecký pás, veslovací trenažér, rotoped, nebo třeba i madlo kočárku, plotovou tyčku nebo třeba větev stromu. Stačí, aby měla daná věc průměr mezi 2,1 a 4 cm, a držák sedí pevně. A díky tomu, že jej drží silikonový pásek, nemá držák absolutně tendenci klouzat.
Samotný povrch držáku je pogumovaný, takže nehrozí škrábance, a rozměry 60 × 60 mm s váhou 73 g z něj dělají nenápadný, ale užitečný doplněk, který třeba právě na madlu kočárku nevypadá vůbec špatně a hlavně nezavazí (dáte-li si jej samozřejmě tak, aby byl mimo místo, kde rukojeti držíte).
Fotogalerie
Samotné uchycení telefonu pak řeší integrované MagSafe magnety N54, které kopírují rozložení v iPhonu. Ve výsledku tak jen připnete telefon a ten drží jako přibitý. A to doslova. S takto připnutým telefonem jsem zkoušel různě třást na ose činky, stejně tak jako jsem se s ním projel na madle kočárku a musím říci, že se telefon ani nehnul. Není tedy třeba se obávat, že by vám telefon skončil na zemi. Samozřejmostí je pak to, že si lze telefon pootočit přesně tak, jak potřebujete, jelikož MagSafe drží ve všech směrech. Díky tomu tak můžete pohodlně sledovat tréninkovou aplikaci, YouTube video nebo playlist na Spotify.
Praktický detail, který mě u FIXED MagGrip Active zaujal a zároveň potěšil, naleznete na jeho zadní straně. Ta skrývá konkrétně další magnety, díky nimž držák přicvaknete i na obyčejnou kovovou plochu – třeba v dílně, kuchyni nebo garáži. To výrazně rozšiřuje jeho využití i mimo sport, což se mi dost líbí. Sám se totiž docela často dostávám do situace, kdy si telefon potřebuji někam „přicvaknout“ a je proto fajn mít více možností, jak na to. A pokud nemáte iPhone s MagSafe, nevadí. V balení je i magnetický lepicí kroužek, který přilepíte na záda jiného telefonu či krytu.
Fotogalerie #2
Resumé
FIXED MagGrip Active je přesně ten typ příslušenství, u kterého dost možná „na první dobrou“ nebudete úplně vědět, k čemu přesně byste jej mohli využít, ale jakmile se vám dostane do ruky a vy si s ním začnete hrát, už se bez něj neobejdete. Zároveň tento kousek jasně dokazuje, že v jednoduchosti je síla. FIXED MagGrip Active totiž drží, kde má, funguje s iPhonem i jinými telefony a využijete ho jak ve fitku, tak doma nebo venku. Pokud tedy hledáte spolehlivý a univerzální způsob, jak mít telefon vždy po ruce a zároveň volné ruce, tohle je trefa do černého.