Nejlepší Netflix novinky za tento týden

I v tomto pracovním týdnu Netflix přidal do svého seznamu několik zajímavých novinek. Pojďme se na ně podívat.
Řeky osudu
Mladá holka padne do spárů obchodníků s bílým masem. Brzy nato se protnou osudy říčního piráta a její drsné matky, kteří se ji vydali na vlastní pěst hledat. Seriál má 4 epizody.
Pod tlakem
Pětidílná minisérie. Britské premiérce unesou manžela a francouzské prezidentce zase někdo vyhrožuje. Obě političky proto čeká těžké rozhodování.
Chci jenom tebe
Lilli se nějak nezdá sestřin nový snoubenec. Na svoje podezření ale rychle zapomene, když jí do života vstoupí atraktivní muž a vtáhne ji do víru spalující vášně. Romantický film.
Hvězda jednoho hitu
Další romantický film. Tihle dva zpěváci neměli v kariéře moc štěstí. Teď ale vsadí všechno na jednu kartu, aby se proslavili. A třeba se přitom i zamilují.
Americký tým: Gambler a kovbojové
Seriál mapuje vzestupy a pády Dallas Cowboys v 90. letech.
Opuštěný muž
Filmové drama. Odseděl si trest za zločin, který spáchal jeho bratr, a s obavami se vrátí k rodině. Pak se ale sblíží s neteří a díky tomu znovu najde v životě naději a radost.
Madam Ema
V Koreji v 80. letech se chce proslavit mladá a nadějná herečka, která natáčí provokativní snímek „Madam Ema“. Uplatnit se ve světě mužů pro ni ale může být složité. Šestidílná dramatická minisérie.