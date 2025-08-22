Tohle Apple prostě umí. Jeho nová reklama na iPhone vás dost možná dojme k slzám

Společnost Apple zveřejnila tento týden na svém youtubovém kanále které ukazuje, jak velký význam může technologie mít pro lidi s Parkinsonovou chorobou. Právě u nich jsou častým projevem třes rukou, který běžně znemožňuje pořídit plynulý záznam z mobilního telefonu. Díky funkci Akčního režimu v aplikaci Fotoaparát však i lidé s těmito obtížemi dokážou natáčet stabilní a plynulé videozáběry.
Cupertinská společnost ve zmíněném videu zdůrazňuje, že „i jednoduchý akt natáčení může být pro lidi s Parkinsonovou chorobou velkou výzvou“. Akční režim ale dokáže třes rukou kompenzovat a proměnit roztřesený záznam v plynulé video, které se kvalitou vyrovná záběrům ze stabilizovaných kamer. Apple přitom připomíná, že pro uživatele, kteří se potýkají se třesem rukou, znamená možnost zachytit důležité okamžiky nesmírně moc.
Video zároveň upozorňuje na další funkce zpřístupnění, které celý proces usnadňují – například Ovládání hlasem, jež umožňuje spouštět nahrávání či ovládat telefon bez nutnosti dotyku. To ocení nejen lidé s Parkinsonovou chorobou, ale i všichni uživatelé, kteří mají omezenou pohyblivost.
Akční režim je dostupný na všech modelech iPhone 14 až iPhone 16, s výjimkou modelu iPhone 16e. Apple tak pokračuje v dlouhodobém úsilí zpřístupňovat moderní technologie co nejširšímu spektru uživatelů a ukazuje, že chytrý telefon může být nejen zábavnou hračkou, ale i skutečným nástrojem pro zlepšení kvality života.