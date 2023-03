Víte, že aplikace na iPhone můžete ovládat hlasem?

Nebaví vás na iPhonu neustále scrollovat v aplikacích, abyste si prohlédli obsah v nich? Pak pro vás máme tip, která může vaše ovládací zvyklosti navždy změnit. iPhony totiž obsahují spoustu funkcí určené pro zjednodušení ovládání primárně pro hendikepované osoby, avšak spousty těchto nastavení lze využít i běžnými uživateli. Patří mezi ně třeba i možnost hlasového ovládání aplikací, kdy se po vyslovení určité fráze spustí přednastavené dotykové gesto. Jak na to?

Otevřete na iPhonu Nastavení a pokračujte do Zpřístupnění V sekci Mobilita a motorika zaktivujte Hlasové ovládání. Budete sice upozorněni na to, že čeština k dispozici není, ale i tak pokračujte v aktivaci dle výchozích nastavení (tedy s angličtinou) Po aktivaci vyberte ve stejné sekci (tedy v Hlasovém ovládání) možnost Přizpůsobit příkazy Zvolte možnost Vlastní příkazy a dále Vytvořit nový příkaz… Do pole „Fráze“ vepište klidně česky slovo, které chcete vyslovovat pro aktivaci daného úkonu. My v redakci testovali funkci se slovem „dolů“ a bez problému fungovala. Po zvolení fráze nastavte u možnosti Akce možnost Spustit vlastní gesto, načež vám vyskočí rozhraní pro jeho záznam. Gesto, které budete spouštět hlasem (tedy třeba swipe nahoru, dolů či do boku) na displeji proveďte a uložte přes tlačítko Uložit Po uložení gesta se vraťte zpět k rozhraní pro tvorbu daného gesta (jeden krok zpět) a u možnosti Aplikace si vyberte, u jakých aplikací má být hlasové ovládání aktivní. Pokud necháte možnost „libovolná“, bude aktivní u všech.

Jakmile máte nastavení hotovo, můžete vámi nastaveným hlasovým pokynem telefon ovládat. Pamatujte však jednak na to, že ne vždy se iPhonu podaří váš hlas dokonale zachytit a tedy je občas třeba frázi zopakovat, a jednak také na to, že se opakuje stále dokola to stejné gesto. Jinými slovy, není možné, abyste jednou frází regulovali to, jak moc bude po vyslovení pokynu „swajpnuto“. Z tohoto důvodu je proto třeba vytvořit ideálně více frází a ty mezi sebou pro co nejlepší hlasové ovládání kombinovat.