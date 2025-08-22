Rusko bude špehovat uživatele přes iPhone! Zavádí povinnou instalaci aplikace

Ruská vláda oznámila nové nařízení, podle kterého budou muset být všechny telefony a tablety prodávané v zemi vybaveny předinstalovanou státní aplikací MAX. Pravidlo vstoupí v platnost 1. září a týká se i zařízení Apple, tedy iPhonů a iPadů. Je nicméně důležité dodat, že Apple v Rusku své produkty oficiálně neprodává, takže je otázkou, jak celou záležitost tamní prodejci vyřeší. V úvahu připadá například to, že každý produkt před prodejem jednoduše rozbalí, nainstalují do nich danou aplikaci a následně se odhlásí z Apple ID, aby se na telefon mohl přihlásit někdo jiný.
MAX a RuStore jako nová povinnost
Jak informovala agentura Reuters, vývojáři a výrobci zařízení budou povinni instalovat MAX – státem podporovaný messenger – jako součást výchozího softwaru. Stejně tak bude nově povinný ruský aplikační obchod RuStore, který byl dosud předinstalovaný pouze na Android zařízeních. Aplikace MAX má být podle ruských úřadů propojena s vládními službami. Kritici však upozorňují, že může sloužit ke sledování uživatelů, což státní média opakovaně popírají.Od 1. ledna příštího roku budou muset mít všechny chytré televizory v Rusku nainstalovanou aplikaci LIME HD TV, která umožňuje bezplatný přístup ke státním televizním kanálům.
Střet se západními aplikacemi pokračuje
Nové nařízení je dalším krokem v napjatých vztazích mezi ruským státem a zahraničními komunikačními platformami. Nedávno byly v zemi omezeny hovory přes WhatsApp a Telegram kvůli údajné neochotě spolupracovat při vyšetřování „případů podvodů a terorismu“. Přesto má WhatsApp v Rusku podle Mediascope přes 97 milionů uživatelů, Telegram téměř 91 milionů. Státem podporovaný VK Messenger za nimi výrazně zaostává. MAX, který má aktuálně 18 milionů uživatelů, byl navíc tento týden poprvé spojen s případem zatčení jednoho z uživatelů.