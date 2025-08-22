QNAP uvádí na trh 16kanálový chytrý síťový rekordér NVR TVR-AI200 s PoE+, který představuje vysoce efektivní chytré dozorovací řešení pro maloobchodní prodejny a malé a střední podniky

Tisková zpráva: Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti počítačových, síťových a úložných řešení, uvedla na trh nový 16kanálový chytrý síťový rekordér NVR s PoE+ TVR-AI200. Podporuje dozorování pomocí obrazu a zvuku v reálném čase, vysoce kvalitní záznam a lze jej umístit na pracovní stůl nebo namontovat do racku. Díky síťovému připojení PoE+ a funkcím plug-and-play TVR-AI200 nejen zjednodušuje kabeláž a instalaci kamer, ale také umožňuje uživatelům dokončit offline nastavení a zahájit nahrávání během 10 minut. TVR-AI200 kombinuje bezpečnost izolované sítě s flexibilní správou a volitelným připojením k síti WAN. Ve spojení s analýzou videí pomocí umělé inteligence a možnostmi centralizované správy poskytuje vysoce účinné, spolehlivé a nákladově efektivní řešení dozorování pro chytré maloobchodní a komerční prostředí.
Hlavní funkce TVR-AI200
- Nastavení kamer Plug-and-Play:
Je kompatibilní se standardem 802.3at PoE+ a dodává šestnácti portům 25,5W napájení PoE pro IP kamery, což zjednodušuje nasazení.
- Izolovaná síť:
Vznikne izolovaná síť pro provoz v režimu offline, aby se zvýšila bezpečnost dozorování a soukromí a snížila rizika kybernetické bezpečnosti.
- Simultánní vícekanálové monitorování:
Díky výstupu 4K HDMI™ podporuje zobrazení až 16MP čistého obrazu současně ve více kanálech.
- 2x pevné 2,5″/3,5″ pozice pro pevné disky SATA:
Podporuje 24TB úložného prostoru pro video (se dvěma 24TB disky nakonfigurovanými v RAID 1), což zajišťuje nepřetržité nahrávání 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Široká kompatibilita:
Je široce kompatibilní s více než 200 značkami 9 000 modelů kamer, které podporují profily ONVIF® S/T/G, a nabízí integraci rozhraní API třetích stran pro dozorování.
- Podpora pokročilé kompresní technologie:
Podporuje kompresní protokoly jako Smart 265 a H.265+ pro ukládání a přehrávání, čímž šetří místo v lokálním úložišti a šířku pásma.
- Vzdálené monitorování a správa:
Poskytuje chytrou detekci v reálném čase, upozornění a reakce na podezřelé události pomocí počítačových a mobilních klientských aplikací.
- Vestavěná analýza videí na bázi umělé inteligence:
Je vybaven procesorem NPU pro 2 kanály rozpoznávání obličeje nebo počítání osob.
„Vzhledem k tomu, že podniková prostředí kladou stále větší důraz na dohled, uživatelé požadují nejen inteligentní funkce dozorování, ale také zjednodušené nasazení a snížení nákladů. TVR-AI200 eliminuje zdlouhavý proces nastavování a nabízí rychlou offline konfiguraci. Jeho izolovaná síť navíc zajišťuje bezpečnost videodat,“ uvedl Hanz Sung, produktový manažer společnosti QNAP, a dodal: „Zachovává jednoduchost tradiční architektury digitálního dozorování a zároveň využívá výhod IP kamer. Ať už se jedná o maloobchodní řetězce, kancelářské budovy nebo místa, jako jsou sklady a továrny, TVR-AI200 představuje komplexní řešení video dozorování, které splňuje potřeby distribuovaného monitorování s centralizovaným zálohováním a správou.“
TVR-AI200 obsahuje software QVR Surveillance nové generace společnosti QNAP, který podporuje různé externí inteligentní detekční funkce (například detekci pohybu, detekci překročení linie, vstup alarmu, detekci narušení atd.). Může zasílat upozornění prostřednictvím SMS a e-mailu a také poskytovat mobilní monitorovací aplikace, které pomáhají správcům sledovat podezřelé události a reagovat na ně, čímž se zvyšuje celková kontrola a reakce na bezpečnost prostředí. TVR-AI200 má vestavěnou analýzu videí na bázi umělé inteligence včetně: analýzy rozpoznávání obličejů, kterou lze využít pro kontrolu přístupu nebo řízení docházky; počítání osob, které je užitečné zejména pro maloobchodní prodejny, kde lze získat provozní informace prostřednictvím analýzy návštěvnosti. Správci mohou také používat QVR Center k centrální správě více serverů TVR-AI200 a dalších dozorovacích nahrávacích serverů QVR a sledovat videopřenosy v reálném čase prostřednictvím klientských aplikací; nebo aktivní zálohovací řešení pro dozorovací záznamy QVR Recording Vault, které umožňuje dlouhodobou archivaci a centralizovanou správu dozorovacích nahrávek z více lokalit.
