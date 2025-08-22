Apple Vision Pro vás nyní dokonale přenese do Bradavic z Harryho Pottera!

Apple Vision Pro si od svého uvedení zakládá nejen na technologiích, ale i na tom, aby uživatelé mohli díky speciálním prostředím doslova utéct do jiných světů. A jelikož HBO Max patří od samého začátku mezi služby, které tento potenciál využívají naplno, asi vás nepřekvapí, že poté, co jako první nabídlo prostředí z Game of Thrones, nyní přišlo s dalším vynikajícím počinem. Konkrétně přidává kousek, který potěší snad každého fanouška Harryho Pottera.
Nově si totiž můžete na Apple Vision Pro spustit aplikaci HBO Max a ocitnout se přímo ve Velké síni na bradavickém hradě. Ta patří mezi nejikoničtější místa celého kouzelnického světa a díky Vision Pro ji můžete zažít v dosud nevídané podobě. Čekají na vás monumentální stoly, gotická architektura a samozřejmě i typické poletující svíce, které atmosféru dotvářejí k dokonalosti.
Fotogalerie
HBO navíc myslelo i na detaily, takže prostředí nabízí dva módy – denní a noční. V obou případech vás bude při procházení aplikace doprovázet autentický ambientní zvuk, díky kterému se ještě více přenesete přímo do Bradavic. Samotná novinka je pak dostupná po aktualizaci aplikace HBO Max na verzi 6.2.0, přičemž vaše Vision Pro musí běžet na systému visionOS 2.6 nebo novějším.
Pokud tedy vlastníte Vision Pro a Harry Potter patří mezi vaše srdcovky, rozhodně stojí za to tuto novinku vyzkoušet. Už jen proto, že možnost usednout do Velké síně bez toho, abyste museli čekat na dopis z Bradavic, je zkrátka k nezaplacení.