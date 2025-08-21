Výbava pro prvňáka letos vyjde v průměru na 6 200 Kč, na Alze nejvíce se prodávají sešity a gumovací pera

Komerční sdělení: Druhá polovina srpna je každoročně ve znamení školních nákupů a na e-shopu Alza.cz i letos vrcholí zájem o výbavu pro školáky. Podle dat Alzy stojí letos kompletní nákup školních potřeb pro prvňáčka v průměru 6 200 Kč, což je oproti loňsku o 300 Kč méně (pokles necelých 5 %). Největší položkou v rozpočtu rodičů zůstává školní batoh či aktovka, následovaný penálem a psacími potřebami. Mezi nejprodávanějšími kategoriemi vede papírenský sortiment, především sešity, gumovací pera a sady pravítek.
„U prvňáčků tvoří největší část rozpočtu kvalitní batoh. Letos začínáme na 399 Kč, ale ceny se mohou vyšplhat až k 2 990 Kč podle značky a provedení. Rodiče často volí i designově sladěný penál, což nákup prodraží, ale zbytek pomůcek má spíše spotřební charakter,“ říká PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská a dodává: „U starších žáků je cena výbavy velmi individuální. Záleží, kolik pomůcek jim zůstalo z předchozího roku a zda pořizují nový batoh či penál.“
Podle letošních prodejů jsou nejžádanější sešity v cenovém rozmezí 20–29 Kč za kus. Velký zájem je o gumovací pera značky Pilot, prodávaná často v sadách s náhradními náplněmi, za 109–230 Kč. Rodiče často volí výhodná balení, například sady pravítek s úhloměry v ceně 49–69 Kč místo jednotlivých kusů. „U zákazníků vidíme, že častěji, než po nejlevnějších produktech sahají po ‚zlaté střední cestě‘. Volí kvalitnější materiály a výrobky, které vydrží. To je patrné například u lahví na pití a krabiček na svačiny z odolných a zdravotně nezávadných plastů,“ doplňuje Čeřovská.
Cenové změny oproti loňsku jsou mírné
Zatímco u batohů došlo u nových kolekcí k mírnému zdražení o 5–8 %, starší modely naopak zlevnily o stejnou hodnotu. U psacích a výtvarných potřeb se ceny drží na stejné úrovni nebo mírně klesly. Mezi novinky letošní sezóny na Alze patří například školní potřeby značky MITAMA nebo větší důraz na ergonomii batohů pro menší děti, vyvíjených ve spolupráci s lékaři a fyzioterapeuty.
Slevy až 30 % v Mega slevách a nakupování bez stresu
Školní potřeby jsou součástí všech slevových kampaní na Alze. Běžně se zlevňují o 5–20 %, ale srpnové Mega slevy, které potrvají do 25. 8., nabízí více než 300 produktů se slevou až 30 %. Jde přitom o nové zboží skladem, ne o doprodej. Velký zájem se očekává například o vědecké kalkulačky, kterých má Alza skladem tisíce kusů.
Rodiče nebo studenti mohou využít také členství v programu AlzaPlus+ a doručení zdarma do více než 2 700 AlzaBoxů po celé ČR. Díky službě „Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš“ lze sehnat i zapomenuté pomůcky doslova přes noc. „Pokud si školák večer vzpomene, že potřebuje na druhý den rýsovací potřeby, rodiče je mohou objednat večer před spaním a ráno vyzvednout cestou do školy,“ připomíná Čeřovská.
