Ve WhatsApp za vás bude brzy psát zprávy umělá inteligence!

WhatsApp rozšiřuje své testovací funkce na iOS a v poslední TestFlight verzi zpřístupnil novinku nazvanou „Writing Help“. Ta umožňuje uživatelům získat návrhy přeformulování zpráv na základě zvoleného tónu. Funkce je součástí širší strategie Meta, která postupně přidává umělou inteligenci do svých aplikací.
Jak Writing Help funguje
Podle WABetaInfo se v nastavení aplikace objeví možnost „Private Processing“. Jakmile je aktivována, po napsání krátké fráze v textovém poli se ikona samolepek nahradí symbolem pera. Kliknutím na něj uživatel vyvolá AI asistenta, který nabídne okamžité návrhy na zlepšení zprávy.
Writing Help nabízí vždy několik alternativních verzí, přičemž lze zvolit jeden z pěti tónů:
- Rephrase – přeformulování pro lepší čitelnost a plynulost
- Professional – úprava do formálnější podoby
- Funny – přidání lehkého či vtipného nádechu
- Supportive – změkčení tónu s cílem působit povzbudivě
- Proofread – oprava pravopisu a gramatiky
Uživatel má možnost ponechat původní text, nebo ho nahradit jedním z návrhů. Příjemce přitom neuvidí, že byla použita AI.
Bezpečnost a dostupnost
Meta zdůrazňuje, že funkce je zcela dobrovolná a je nutné ji ručně zapnout. Data podle společnosti nejsou ukládána, zpracování probíhá anonymně a šifrovaně. AI navíc pracuje pouze s jednou zprávou v poli pro psaní, nikoli s celou historií konverzace.
Stejná funkce se testuje i na Androidu a přestože zatím není stanoveno datum oficiálního vydání, očekává se, že se Writing Help brzy dostane k širší veřejnosti. Meta totiž zjevně plánuje rychlé rozšíření AI funkcí napříč svými platformami.