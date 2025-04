Tyto tipy a triky pro WhatsApp rozhodně musíte znát

Pro přidání ChatGPT do WhatsAppu je nejprve nutné otevřít na svém chytrém telefonu nebo počítači odkaz , který vás k integraci s tímto chatbotem nasměruje. Po kliknutí na odkaz se vám zobrazí vyskakovací okno, ve kterém je třeba potvrdit otevření odkazu – na chytrém telefonu zvolíte možnost „Otevřít“, na Macu pak „Povolit“. Po potvrzení se ve WhatsAppu vytvoří chat s ChatGPT, do kterého můžete psát zprávy stejně jako v jeho webové verzi. ChatGPT vám bude odpovídat přímo ve WhatsAppu.

Deaktivace automatického ukládání příloh

Ve výchozím nastavení aplikace WhatsApp se všechna média, která vám přijdou, automaticky ukládají do fotogalerie vašeho iPhonu. Tato funkce může ale vést k rychlému zaplnění úložiště. Pokud chcete automatické ukládání příloh vypnout, otevřete aplikaci WhatsApp a přejděte do Nastavení. Zde klepněte na možnost Chaty a následně deaktivujte přepínač u položky Uložit do složky fotoaparátu.