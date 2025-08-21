South Park si novém dílu utahuje z Tima Cooka a Donalda Trumpa

Legendární animovaný seriál South Park se i po téměř třech dekádách drží své satirické tradice, a v nové sérii si bere na paškál především Trumpovo prezidentství. Nejnovější epizoda s názvem Sickofancy přinesla jednu z nejvýraznějších parodií. Tentokrát na šéfa Applu Tima Cooka. Jedna z dějových linek epizody ukazuje, že každý, kdo chce v Bílém domě něco po prezidentovi, musí nejprve přinést dar. Mezi postavami se objevuje i Tim Cook, který Trumpovi předává skleněnou plaketu s 24karátovým zlatem. Téměř identickou s tou, kterou skutečný Cook nedávno věnoval Trumpovi při oznámení programu American Manufacturing v Oválné pracovně.
Později v epizodě je scéna ještě vyhrocenější. Trump leží v posteli se samotným Satanem, zvedne Cookův dar a pronese: „Podívej se, co mi dal tenhle deb**ní šéf technologické firmy,“ přičemž navrhne i značně bizarní místo, kam by se předmět mohl hodit. Lodivod Applu ale nebyl jediný terč satiry. Mezi dalšími „dárci“ se objevuje šéf Mety Mark Zuckerberg s pozlaceným headsetem Meta Quest, delegace z Floridy s postříbřeným modelem raketoplánu a také zástupci Kataru s zlatým modelem letadla Qatar Airways. South Park tak opět ukázal, že se nebojí nikoho. Ať už jde o politické představitele, nebo šéfy největších technologických firem světa. Epizoda Sickofancy potvrzuje, že i v roce 2025 zůstává seriál jedním z nejostřejších satirických hlasů televizní tvorby.