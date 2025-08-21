Notebooky, sluchátka i chytré hodinky. Jak se Češi připravují na návrat do školních lavic

Komerční sdělení: Letní dny ještě lákají k dobrodružství, ale září už klepe na dveře. Obchody se spotřební elektronikou se proměňují v centra příprav na nový školní rok, kde rodiče i studenti hledají ideální technologické pomocníky. Ať už jde o první chytrý telefon pro mladší školáky, výkonný notebook pro středoškoláky a vysokoškoláky, nebo o kvalitní bezdrátová sluchátka. Podle statistik společnosti DATART roste zájem o zařízení, která spojují vysoký výkon, odolnost, moderní vzhled a pohodlné používání.
Jak studenti vybírají notebook?
Při výběru notebooku se studenti zaměřují na několik klíčových aspektů – od velikosti a hmotnosti přes výkon až po design a kvalitu komponent. Důležitou roli samozřejmě hraje také cena, která se letos průměrně pohybuje kolem 22 000 korun včetně DPH, což je zhruba o 8 % více než loni. Podle Petry Psotkové ze společnosti DATART je tento nárůst cen známkou toho, že studenti i jejich rodiče jsou ochotni investovat do kvalitnějších a výkonnějších přístrojů.
Největší zájem je o notebooky s vynikajícími displeji, rychlými procesory, dlouhou výdrží baterie a podporou nejnovějších operačních systémů, aktuálně zejména Windows 11. Ten díky intuitivnímu ovládání a široké kompatibilitě s moderními programy usnadňuje práci i zábavu. „Nabídka se přizpůsobuje všem věkovým kategoriím, od základních modelů pro mladší školáky až po výkonné stroje pro středoškoláky a vysokoškoláky, kteří často čekají na akční nabídky, aby získali zařízení vhodná pro multitasking či specializovaný software,“ upřesňuje Psotková.
Kromě notebooků roste také poptávka po dalších technologiích, které doplňují školní výbavu. Levné mobilní telefony jsou čím dál častější volbou pro děti začínající školu. Oblíbené jsou i tablety, monitory, iPady či chytré hodinky, které podporují efektivní vzdělávání, zvyšují bezpečnost a mobilitu. Moderní a praktickou alternativou dopravy do školy se pro starší žáky stávají elektrické koloběžky.
Sluchátka jako školní must-have
Zajímavý fenomén lze sledovat v segmentu sluchátek, která se v posledních letech zařadila mezi žádané školní potřeby, podobně jako sešity či penály. Zvýšený zájem o sluchátka je právě v srpnu, kdy zákazníci hledají především bezdrátové modely s dlouhou výdrží baterie, komfortním nošením a pokročilými funkcemi, jako je aktivní potlačení okolního hluku (ANC), rychlé nabíjení či možnost připojení ke dvěma zařízením současně. Cenově se největší prodeje realizují v rozmezí 1 000 až 1 500 Kč. Mezi prémiovými značkami dominují JBL, Sony, Samsung a Marshall, zatímco v dostupnější kategorii výrazně bodují výrobky značky Niceboy, které nabízejí vyvážený poměr ceny a výkonu.
Proč rodiče volí pro své děti chytré hodinky místo mobilu?
Specifickou kapitolu představují chytré hodinky, které jsou populárnější zejména u mladších školáků. „Rodiče je oceňují pro možnost jednoduché komunikace a sledování polohy dítěte bez nutnosti pořizovat mu telefon,“ říká Psotková. Díky vestavěným datovým modulům umožňují tyto hodinky rodičům být neustále v kontaktu s dítětem, což přispívá k větší bezpečnosti a klidu celé rodiny. Prodeje chytrých hodinek jsou dlouhodobě stabilní, průměrná cena těchto zařízení postupně roste, což naznačuje zvýšený zájem o modely s vyšší odolností a širší škálou funkcí.
Zákazníci preferují kvalitní elektroniku podporující vzdělávání i zábavu
Zákazníci dnes stále více preferují kvalitní elektroniku, která podporuje jak vzdělávání, tak i zábavu. Na rychle se vyvíjejícím trhu s elektronikou roste poptávka po inovativních a vysoce výkonných zařízeních. Lidé vyhledávají multifunkční produkty, které splní náročné požadavky nejen pro školní aplikace a online výuku, ale také pro volnočasové aktivity a zájmy. „Moderní technologie se postupně stávají běžnou součástí českých domácností, protože výrazně zvyšují pohodlí uživatelů a umožňují efektivní využití v různých oblastech – od vzdělávání až po volný čas,“ shrnuje Psotková.