LG vylepšuje herní ekosystém, rozšiřuje svůj herní portál a přináší inovace do cloudového hraní

Společnost LG Electronics (LG) rozšiřuje svůj herní portál1 a nabízí špičkovou herní platformu se širokou škálou her. LG Gaming Portal přináší bezkonkurenční všestrannost pro televizory a zařízení s operačním systémem webOS. Vylepšený herní portál, který je nyní k dispozici ve více než 30 zemích, mění způsob, jakým hráči vnímají nativní hry webOS i tituly AAA, ať už hrají pomocí dálkového ovladače nebo gamepadu. Informace oznámilo LG skrze tiskovou zprávu.
Nové vylepšení uživatelského rozhraní, které se od srpna zavádí v různých regionech, usnadňuje hráčům objevování a hraní AAA titulů. Intuitivní nabídka „Hrát s gamepadem“ nyní umožňuje hráčům vybrat si svou oblíbenou cloudovou herní službu, jako je Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid a Xbox Game Pass Ultimate, a získat tak okamžitý přístup k bezpočtu titulů. Ať už se jedná o závodění na ikonické trati nebo společné poražení finálního bosse, na každého hráče čeká nové dobrodružství.
LG nedávno oznámilo spolupráci se značkou NVIDIA, která přinese další a lepší zážitky při hraní her. Televizory LG2 jsou první na světě, které podporují cloudové hraní v rozlišení 4K při 120 Hz prostřednictvím nativní aplikace GeForce NOW, čímž nastavují nový standard pro pohlcující a vysoce výkonné streamování.
Nová aktualizace uživatelského rozhraní také zjednodušuje zážitek při hraní her tím, že nabízí rychlý přístup k nezbytnému hernímu příslušenství, jako jsou gamepady a ovladače. Nově zavedené karty „Doporučeno pro vás“ propojují uživatele s propagačními akcemi nebo možnostmi nákupu. Například karta „Doporučeno pro vás. Gamepad“ propojí hráče s 20% slevou na bezdrátový ovladač Xbox, který je k dispozici na 17 evropských trzích.3
Pro hráče, kteří touží po vysokém skóre a postupu v žebříčku, přináší herní portál novou funkci „High Score Challenge“4, která podnítí soutěživého ducha. Tato zábavná novinka, ke které se snadno dostanete z karty „Všechny hry“, udrží hráče v napětí, zatímco se soutěž v Color Mash a dalších hrách rozjíždí na plné obrátky.
Gaming Portal společnosti LG neustále rozšiřuje svou rozmanitou knihovnu o poutavá sólová dobrodružství i o soutěžní multiplayerové zážitky. Díky skvělé spolupráci s Blacknut,5 přední službou pro streamování her, mají hráči nyní přístup ke cloudovým hrám prostřednictvím individuálních předplatných jednotlivých titulů. Patří mezi ně oblíbené adaptace populárních herních klasik Agatha Christie, Vražda v Orient Expressu a Kdo chce být milionářem?, stejně jako Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway. Portál dále nabízí poutavé tituly jako Everdream Valley, kde si hráči přizpůsobují oblečení a komunikují se zvířaty na vlastní farmě, a Overcooked! 2, který prověří týmovou spolupráci v chaotické kuchyni. Katalog Blacknut se také může pochlubit jedinečným výběrem titulů, které lze hrát bez ovladače, jako je The Jackbox Party Starter a brzy vycházející Inua, A Story in Ice and Time.
Hráči mohou také objevit bohatou nabídku bezplatných her díky partnerství společnosti LG s Play.Works, globálním lídrem v oblasti her pro připojené televize (CTV). Tato spolupráce přináší oblíbené tituly jako Wheel of Fortune, Tetris® a PAC-MAN přímo na televizory a zařízení s operačním systémem webOS, a to zcela zdarma. Mezi novinky patří Creature Mix, kde hráči mohou kombinovat DNA zvířat s umělou inteligencí a vytvářet tak jedinečná stvoření, a epická dungeonová adventura Temple Maze.
„S více než 4 000 cloudovými tituly a 600 bezplatnými hrami pro jednoho i více hráčů se herní portál LG rychle stává komplexním centrem pro všechny hráče,“ řekl Chris Jo, vedoucí webOS Platform Business Center ve společnosti LG Media Entertainment Solution Company. „Díky novým vylepšením uživatelského rozhraní a rostoucímu ekosystému partnerů přibližujeme všechny druhy her uživatelům po celém světě a pomáháme jim hry snadno objevovat.“
Herní portál LG, který je klíčový pro poskytování působivých zážitků ze streamování her na webOS, nabízí hráčům plynulý přístup k neustále se rozšiřující nabídce cloudových her a všestranným funkcím. Nyní je k dispozici na všech chytrých televizích LG, chytrých monitorech a televizích třetích stran s webOS6. Společnost LG se zavázala k neustálému vylepšování zážitků ze streamování her prostřednictvím rozšiřující se knihovny her a funkcí zaměřených na uživatele.