iOS 26 možná naznačuje iPhone s celoskleněným tělem bez rámečků!

iOS 26 přináší zcela nový vzhled s názvem Liquid Glass a podle některých zkušených vývojářů aplikací může tato změna předznamenávat zásadní evoluci iPhonu. Jde o možné představení modelu, u něhož displej zcela splyne s hranami zařízení, bez viditelných rámečků či přechodů.
Vývojář odhalil zajímavé souvislosti
Craig Hockenberry, který se podílí na vývoji iOS aplikací od prvního iPhonu, zveřejnil na svém blogu postřehy ze své práce s iOS 26. Při optimalizaci aplikací si všiml, že Apple zdůrazňuje, aby ovládací prvky a kontejnery nikdy nedosahovaly až k samotným okrajům obrazovky. Připomněl situaci z roku 2017, kdy se v iOS 11 objevily nové bezpečnostní zóny pro rozhraní. Tehdy nikdo nevěděl, proč jsou potřeba – dokud nepřišel iPhone X s výřezem a novým ovládáním návratu na domovskou obrazovku.
Podle Hockenberryho je i nyní patrné, že Apple připravuje prostředí iOS na budoucí hardware. Zmiňuje také koncept „koncentricity“, kdy Apple usiluje o přesné zarovnání UI prvků s fyzickými hranami zařízení. To podle něj dává smysl pouze tehdy, pokud se obrazovka stane skutečně bezrámečkovou a plynule přejde až k hranám konstrukce.
Fotogalerie
Naznačuje iOS budoucí iPhone?
Apple má dlouhou historii příprav vývojářů na budoucí zařízení skrze softwarové změny. Například před uvedením multitaskingu na iPadu představil tzv. size classes, které tehdy působily zbytečně. Teprve později se ukázalo, že šlo o přípravu na zásadní funkce.
Liquid Glass může být pro běžné uživatele jen atraktivním vizuálním efektem. Ale pro vývojáře to může být jasný signál, že Apple pracuje na zařízení, kde displej nebude mít žádné viditelné okraje. Podle aktuálních spekulací by to mohl být iPhone Fold chystaný na příští rok, nebo ještě spíše zcela nový iPhone bez rámečků, jehož debut je očekáván kolem roku 2027. Zatím jde jen o náznaky, ale iOS 26 možná ukazuje, že Apple je blíže k odhalení skutečně revolučního designu, než si myslíme.