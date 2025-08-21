iOS 26 přináší novou notifikaci pro baterii

Apple pokračuje ve vylepšování správy napájení v iPhonu a v nejnovější verzi iOS 26 beta 7 přidal nový prvek do nastavení. Jedná se o možnost zapnout nebo vypnout oznámení, která vás informují, když se aktivuje režim Adaptive Power.
Jak funguje Adaptive Power
Adaptive Power je zcela nový režim správy baterie, který Apple popisuje jako kompromis mezi standardním výkonem a Režimem nízké spotřeby. Zatímco úsporný režim výrazně omezuje výkon a některé funkce, Adaptive Power funguje jemněji. Automaticky upravuje jas displeje, dovoluje některým činnostem trvat o něco déle a při dosažení 20 % baterie přepne iPhone do Režimu nízké spotřeby.
Cílem je prodloužit výdrž v situacích, kdy je využití zařízení nadprůměrné. Režim má tak pomoci především v náročnějších dnech, kdy uživatel tráví s telefonem více času než obvykle.
Nový přepínač v nastavení
V předchozí beta verzi se objevily notifikace, které upozorňovaly na to, že Adaptive Power právě upravuje výkon zařízení. Nyní však Apple přidal i možnost tyto zprávy ovládat. V nastavení najdete cestu Nastavení ⇾ Baterie ⇾ Power Mode, kde je nově dostupný přepínač Adaptive Power Notifications.
This is how Adaptive Power Notifications look like on iOS 26 Beta 7 pic.twitter.com/UfXKowahxR
— 9TechEleven (@9techeleven) August 18, 2025
Uživatelé si tak mohou sami zvolit, zda chtějí být informováni o tom, kdy systém šetří energii, nebo zda dají přednost tichému chodu, kdy režim běží na pozadí bez upozornění. Je to jednoduchá, ale praktická volba, která umožní mít nad chodem Adaptive Power větší kontrolu.
Novinka potvrzuje, že Apple stále ladí detaily iOS 26, jehož finální verze se očekává v září spolu s představením iPhonu 17.