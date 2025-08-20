Zavřít reklamu

Top změny v portfoliu Warrena Buffetta: Přehled za poslední čtvrtletí

Komerční sdělení: Každý kvartál nastává pro investory malý svátek. Po 45 dnech od jeho skončení musí velké fondy a investoři zveřejnit změny ve svých portfoliích. A málokteré vyvolává takový zájem jako portfolio společnosti Berkshire Hathaway legendárního Warrena Buffetta – „Věštce z Omahy“. Buffett má v Berkshire prakticky veškerý svůj majetek, a proto se vyplatí sledovat každý jeho krok.

Top zmeny v portfóliu Warrena Buffetta

Pro více informací o Berkshire Hathaway a investiční strategii Warrena Buffetta si stáhněte zdarma e-book od XTB Investiční impérium Warrena Buffetta.

Nové sázky na budoucnost

Největší rozruch způsobil nákup akcií UnitedHealth v hodnotě zhruba 1,6 miliardy USD. To je sice jen 0,61 % portfolia, ale vzhledem k problémům firmy – od vraždy jejího CEO přes soudní spory až po rostoucí náklady – jde o překvapivý krok. Akcie od začátku roku spadly skoro o polovinu, a tak nákup působil jako jasný signál důvěry. Trh reagoval okamžitě: cena vyskočila o 12 %. Spekuluje se ale, že šlo spíše o tah některého z Buffettových manažerů než o jeho osobní rozhodnutí.

Další novinkou v portfoliu jsou akcie Lamar Advertising – lídra venkovní reklamy (billboardy, světelné nápisy, loga). Tvoří ale jen 0,06 % portfolia. Podobně malou stopu zatím zanechal i nákup společnosti Allegion, výrobce bezpečnostních produktů pro domácnosti a firmy (0,04 %).

Posilování stávajících pozic

Buffett a jeho tým zároveň přikoupili některé známé stálice:

  • Chevron – ropný gigant, dnes už 6,79 % portfolia
  • Constellation Brands – výrobce alkoholu
  • Domino’s Pizza – fastfoodová hvězda
  • Pool Corp – distributor bazénů a vířivek
  • Nucore – producent oceli
  • Lennar – stavební firma
  • Heico – letecký průmysl

Kromě Chevronu jde většinou o menší úpravy, které samy o sobě portfolio výrazně nemění, ale ukazují na důvěru v dlouhodobý růst těchto firem.

Částečné prodeje a definitivní loučení

Největší pozicí Berkshire zůstává Apple s váhou kolem 22 % portfolia. Buffett ale postupně odprodává a nyní snížil podíl o dalších 7 %.

Prodeje se dotkly i dalších firem:

  • Bank of America – stále 3. největší pozice po Applu a American Express
  • Charter Communications – telekomunikace
  • Liberty Media – média
  • DR Horton – stavebnictví
  • Davita – zdravotnictví

Úplně pryč z portfolia zmizely akcie operátora T-Mobile.

Jak dnes vypadá Buffettovo portfolio?

Aktuální složení portfolia Berkshire Hathaway (pozice nad 1 %) najdete níže:

Zdroj: Dataroma, zpracováno XTB

Díky těmto krokům je jasné, že Buffett a jeho tým dál lavírují mezi obezřetností a hledáním nových příležitostí. Velké sázky na technologického giganta Apple zůstávají, ale zároveň vidíme, že Berkshire testuje i zcela nové vody – od zdravotnictví po venkovní reklamu.

Chcete vědět víc?

Pokud Vás zajímá nejen aktuální složení portfolia Berkshire Hathaway, ale i dlouhodobý investiční přístup Warrena Buffetta, podívejte se na nový e-book XTB „Investiční impérium Warrena Buffetta“. Najdete v něm detailní pohled na jeho strategii, největší investiční tahy a filozofii, díky které se stal jedním z nejúspěšnějších investorů všech dob.

👉 E-book je zdarma k dispozici na tomto odkazu: Investiční impérium Warrena Buffetta

Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.

