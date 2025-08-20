Top změny v portfoliu Warrena Buffetta: Přehled za poslední čtvrtletí

Komerční sdělení: Každý kvartál nastává pro investory malý svátek. Po 45 dnech od jeho skončení musí velké fondy a investoři zveřejnit změny ve svých portfoliích. A málokteré vyvolává takový zájem jako portfolio společnosti Berkshire Hathaway legendárního Warrena Buffetta – „Věštce z Omahy“. Buffett má v Berkshire prakticky veškerý svůj majetek, a proto se vyplatí sledovat každý jeho krok.
Nové sázky na budoucnost
Největší rozruch způsobil nákup akcií UnitedHealth v hodnotě zhruba 1,6 miliardy USD. To je sice jen 0,61 % portfolia, ale vzhledem k problémům firmy – od vraždy jejího CEO přes soudní spory až po rostoucí náklady – jde o překvapivý krok. Akcie od začátku roku spadly skoro o polovinu, a tak nákup působil jako jasný signál důvěry. Trh reagoval okamžitě: cena vyskočila o 12 %. Spekuluje se ale, že šlo spíše o tah některého z Buffettových manažerů než o jeho osobní rozhodnutí.
Další novinkou v portfoliu jsou akcie Lamar Advertising – lídra venkovní reklamy (billboardy, světelné nápisy, loga). Tvoří ale jen 0,06 % portfolia. Podobně malou stopu zatím zanechal i nákup společnosti Allegion, výrobce bezpečnostních produktů pro domácnosti a firmy (0,04 %).
Posilování stávajících pozic
Buffett a jeho tým zároveň přikoupili některé známé stálice:
- Chevron – ropný gigant, dnes už 6,79 % portfolia
- Constellation Brands – výrobce alkoholu
- Domino’s Pizza – fastfoodová hvězda
- Pool Corp – distributor bazénů a vířivek
- Nucore – producent oceli
- Lennar – stavební firma
- Heico – letecký průmysl
Kromě Chevronu jde většinou o menší úpravy, které samy o sobě portfolio výrazně nemění, ale ukazují na důvěru v dlouhodobý růst těchto firem.
Částečné prodeje a definitivní loučení
Největší pozicí Berkshire zůstává Apple s váhou kolem 22 % portfolia. Buffett ale postupně odprodává a nyní snížil podíl o dalších 7 %.
Prodeje se dotkly i dalších firem:
- Bank of America – stále 3. největší pozice po Applu a American Express
- Charter Communications – telekomunikace
- Liberty Media – média
- DR Horton – stavebnictví
- Davita – zdravotnictví
Úplně pryč z portfolia zmizely akcie operátora T-Mobile.
Jak dnes vypadá Buffettovo portfolio?
Aktuální složení portfolia Berkshire Hathaway (pozice nad 1 %) najdete níže:
Zdroj: Dataroma, zpracováno XTB
Díky těmto krokům je jasné, že Buffett a jeho tým dál lavírují mezi obezřetností a hledáním nových příležitostí. Velké sázky na technologického giganta Apple zůstávají, ale zároveň vidíme, že Berkshire testuje i zcela nové vody – od zdravotnictví po venkovní reklamu.
