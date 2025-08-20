QNAP přidává do NAS podporu MCP a představuje MCP Assistant (beta)

Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetních, síťových a úložných řešení, dnes oznámila podporu protokolu MCP (Model Context Protocol) ve všech systémech QNAP NAS a zároveň představila beta verzi aplikace MCP Assistant – rozhraní v přirozeném jazyce speciálně vyvinuté pro správu NAS. S aplikací MCP Assistant pomocí jednoduchých příkazů můžete provádět běžné úkoly NAS, jako je vytváření sdílených složek, správa uživatelů nebo sledování úložiště, aniž byste museli procházet složitá rozhraní nebo si pamatovat technickou syntaxi. O novince informoval QNAP skrze tiskovou zprávu.
Vzhledem k tomu, že se MCP rychle stává klíčovým standardem umožňujícím interakci modelů AI se systémy reálného světa, vývojáři a podniky po celém světě přecházejí na hostitele MCP, jako je Claude Desktop. Nástroje jako Visual Studio Code a n8n se stále častěji používají k integraci agentů AI do širších pracovních automatizačních postupů. Díky včasnému přijetí technologie MCP poskytuje společnost QNAP IT odborníkům a tvůrcům obsahu chytřejší a intuitivnější způsob interakce s jejich systémy NAS – pomocí přirozeného jazyka.
„Naším cílem s MCP Assistant je zpřístupnit provoz NAS všem uživatelům,“ řekl Tim Lin, produktový manažer společnosti QNAP. „Nemusíte znát systém ani si pamatovat příkazy – stačí říct, co chcete udělat, a NAS se o to postará. Díky tomu je správa IT inteligentnější a více zaměřená na člověka.“
Klíčové vlastnosti aplikace MCP Assistant společnosti QNAP
- Ovládání v přirozeném jazyce: Komunikujte se svým NAS pomocí běžného jazyka – nemusíte znát ovládání pomocí příkazového řádku.
- Konverzace s porozuměním kontextu: Podporuje vícekolový dialog a rozumí navazujícím otázkám a kontextu úloh.
- Integrace napříč platformami: Spolupracuje s nástroji, jako je Claude Desktop, Visual Studio Code, Telegram a n8n, aby vyhovoval vašim stávajícím pracovním postupům.
- Detailní správa přístupu: Zahrnuje ověřování pomocí tokenu/klíče, režim jen pro čtení a oprávnění na úrovni funkcí, které zajišťují bezpečné používání.
- Podporované kategorie úloh: Zahrnuje správu sdílených složek a uživatelů, monitorování systému, operace úložiště, práci se soubory a pokročilé sémantické vyhledávání založené na technologii Qsirch.
Aplikace MCP Assistant Beta je nyní k dispozici k testování. Získejte náskok při zavádění automatizace AI do provozu NAS a zažijte novou éru ovládání systému pomocí jazyka: https://www.qnap.com/go/software/mcp-assistant