Další odchod na obzoru? Po Jeffu Williamsovi může Apple přijít o dalšího klíčového manažera

Jeff Williams, dlouholetý provozní ředitel Applu, se chystá do důchodu, a podle nejnovějších informací to nebude jediná velká změna v nejvyšším vedení společnosti. Mark Gurman ve svém newsletteru Power On uvedl, že uvnitř Applu se „dost explicitně“ mluví o dalších odchodech na nejvyšší úrovni, a to v horizontu příštího roku – možná i dříve.
Co Tim Cook?
To samozřejmě okamžitě vyvolalo otázku: kdo by mohl být dalším, kdo se rozhodne opustit kalifornského giganta? Tim Cook zatím zůstává pevně na svém místě a podle Gurmana není odchod z pozice CEO v nejbližší době reálný. Cook se blíží k 14 letům ve vedení společnosti a nejeví známky, že by plánoval skončit.
Phil Schiller, dnes již v roli Apple Fellow, by teoreticky mohl odejít, ale jeho současná pozice je spíše symbolická a neznamenala by pro Apple dramatickou změnu. Otazníky se ale vznášejí nad dalšími jmény. Eddy Cue i Greg Joswiak jsou přibližně stejně staří a i když by se dalo tipovat, že Eddy Cue si jednoho dne zvolí klidnější život u basketbalu, Joz si svou roli po Schillerovi zatím bude chtít pravděpodobně podržet.
Nejdříve Google, teď Apple
Nejčastěji se ale mluví o Johnu Giannandreovi, senior viceprezidentovi pro strojové učení a AI strategii. Bývalý manažer Googlu je v Applu od roku 2018, ale vzhledem k pomalému rozjezdu Applu v oblasti umělé inteligence se jeho odchod jeví jako nejpravděpodobnější. Naopak Johny Srouji, šéf hardwarových technologií, se zdá být na své pozici spokojený a není vidět žádná příprava jeho nástupce.
Fotogalerie
Pokud se Gurmanovy spekulace potvrdí, Apple čeká období zásadních personálních změn. Přicházející rok tak může být nejen ve znamení nových produktů, ale i velkých odchodů, které ovlivní budoucí směřování společnosti.