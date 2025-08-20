Zavřít reklamu

Apple už testuje Mac mini s M5 a M5 Pro. Moc nového toho ale nenabídne

Mac
Jiří Filip
Mac mini patří k dlouhodobě nejoblíbenějším stolním Macům a proto není žádným překvapením, že se Apple chystá jeho další generační posun. Podle nejnovějších informací totiž už interně testuje nejen základní verzi s čipem M5, ale i výkonnější variantu vybavenou M5 Pro.

První zmínka o novém Macu mini se objevila už v červenci, kdy portál AppleInsider upozornil na zařízení nesoucí označení J873s. To má odpovídat právě modelu s M5 Pro. Nyní se navíc objevily důkazy i o existenci druhého identifikátoru J873g, který podle namingové logiky Applu připadá na základní model M5. Pro srovnání, současné varianty s čipy M4 nesou označení J773g a J773s.

Nelze nicméně čekat, že by Apple přinesl nějaký zásadní designový refresh. Ten totiž proběhl už na podzim 2024, kdy se Mac mini s M4 dočkal menšího těla oproti svému předchůdci s M2. Nová generace tak s největší pravděpodobností nabídne čistě čipový posun, tedy navýšení výkonu a efektivity. Stane se tak de facto totéž, co v případě MacBooků Air M3 a M4, které jsou si až na procesor též podobné jako vejce vejci. Naopak třeba připravované MacBooky Pro s čipy M6 mají dostat i odlehčené šasi a OLED displej, takže zde dojde k poměrně zásadním proměnám.

Vedle Macu mini testuje Apple samozřejmě i řadu nových verzí macOS, které na novince poběží. Kalifornský gigant podle portálu AppleInsider momentálně interně zkouší hned několik verzí – konkrétně macOS 26.1, jenž by se měl v betě ukázat během podzimu, dále macOS 26.4 a dokonce už i macOS 27. Pokud se pak podíváme na časovou osu, je pravděpodobné, že se vydání nového Macu mini dočkáme nejdřív v první polovině roku 2026, po boku nových iOS 26.4 a dalších aktualizací. Mac mini s M5 a M5 Pro však není jedinou novinkou, kterou Apple na příští měsíce připravuje. Do konce roku 2026 se totiž očekává také příchod MacBooků Pro s M5 Pro a M5 Max, nové generace Macu Pro a dalších zajímavých kousků, díky nimž se ekosystém Maců posune opět o krok dál. Je tedy rozhodně na co se těšit.

