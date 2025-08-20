Apple chystá nativní podporu Claude v Xcode! Vývojáři získají dalšího AI asistenta

Apple pokračuje v integraci umělé inteligence přímo do svých vývojářských nástrojů. Po oznámení podpory ChatGPT během WWDC 2025 nyní server 9to5Mac odhalil, že v kódu Xcode 26 beta 7 se objevují odkazy na nativní podporu Anthropic Claude. To znamená, že vývojáři by mohli brzy používat Claude se stejnou úrovní integrace, jakou má ChatGPT.
Claude Sonnet a Opus přímo v Xcode
V testovací verzi Xcode se našly zmínky o konkrétních modelech Claude Sonnet 4.0 a Claude Opus 4 vydaném 14. května. Podpora je zabudovaná do nové sekce „Intelligence“, kde uživatelé mohou připojit své účty. Zatímco ChatGPT je jediný model s plně funkční integrací, přítomnost kódu pro Claude naznačuje, že spuštění této funkce je otázkou času.
Doposud bylo možné Claude do Xcode zapojit jen pomocí API. Apple se však očividně chystá nabídnout vývojářům stejně hladkou zkušenost, jakou prezentoval pro ChatGPT během WWDC.
Od Swift Assist k otevřenější integraci
Původně měl být Swift Assist konkurencí pro GitHub Copilot, tedy AI pomocníkem vestavěným přímo v Xcode. Funkce byla oznámena už na WWDC 2024, ale nikdy se nedostala k uživatelům. Nyní se vrací v podobě rozšířeného systému, který zahrnuje nejen Apple modely, ale i nativní ChatGPT a možnost napojení dalších poskytovatelů – včetně lokálních modelů běžících přímo na Macu.
Podle dostupných informací Apple dlouhodobě testuje Claude interně a původně váhal, zda funkci zveřejní. Aktuální nálezy ale ukazují, že integrace je již téměř připravená a vývojáři, kteří dávají přednost Claude, získají stejnou úroveň pohodlí jako uživatelé ChatGPT.
Další krok: Claude jako alternativa k Siri?
Zajímavým detailem je také odkaz v konfiguračních souborech, který naznačuje možnost využití Claude i v širším ekosystému Apple – například jako alternativu k Siri nebo v nástrojích pro psaní textů. Pokud by k tomu došlo, Apple by mohl představit Claude nejen v Xcode, ale i jako systémového asistenta.
Finální potvrzení očekáváme s vydáním iOS 26 a macOS Tahoe na podzim, kdy Apple tradičně představuje nové vývojářské nástroje spolu s hardwarem.