Zavřít reklamu

O čipu pro Apple Vision Pro 2 stále není jasno! Ve hře jsou hned dvě varianty

Apple Vision Pro
Martin Hradecký
0

O budoucnosti Apple Vision Pro 2 se vedou bouřlivé debaty. Zatímco analytik Ming-Chi Kuo tvrdí, že headset dorazí s čipem M5, známý novinář Mark Gurman z Bloombergu upozorňuje, že Apple testuje i varianty s M4. Otázka tedy zní: jakou cestu Apple skutečně zvolí?

M4 jako logičtější volba

Současný model Vision Pro využívá čip M2, i když v době vydání byl na trhu už M3. Apple tak má historii používání o generaci staršího procesoru, což by dávalo smysl i u Vision Pro 2. Podle Gurmana proto není vůbec vyloučeno, že headset nakonec dorazí s M4 – a ne s M5, jak naznačoval únik kódu.

Rozdíl mezi M4 a M5 přitom není tím, co by zásadně ovlivnilo prodeje. Hlavním problémem zůstává cena 3 499 dolarů a nedostatek aplikací, které by skutečně přesvědčily běžné uživatele k nákupu.

Výkon není to, co Apple brzdí

Vision Pro dnes netrápí nedostatek výkonu, ale spíše nedostatek atraktivních funkcí a příliš vysoká cena. Čip M4 by poskytl dostatečný posun oproti M2, a přitom by mohl sloužit jako dílčí úspora v nákladech. Nasazení M5 by sice znělo lákavě, ale ve skutečnosti by to nic nezměnilo na zásadních limitech headsetu. Podle Gurmana Apple plánuje větší změny až v roce 2027, kdy má přijít levnější a lehčí verze. To by mohl být skutečný zlom na trhu s rozšířenou realitou.

visionos glass visionos-glass
visionos files app translucency visionos-files-app-translucency
apple vision pro personas 26 second.jpg apple-vision-pro-personas-26-second.jpg
visionos 2 photos app design visionos-2-photos-app-design
spatial photo visionos 2 spatial-photo-visionos-2
Vision Pro Demo Vision Pro Demo
Vstoupit do galerie

Jaký je tedy verdikt?

Apple zatím testuje obě varianty – M4 i M5. Pokud se bude držet své strategie, pravděpodobně vsadí na M4 a vyhradí M5 pro další generace. Ať už to bude jakkoli, Vision Pro 2 přijde s výrazně vyšším výkonem než první generace. To ale samo o sobě nestačí: Apple bude muset nabídnout i lepší aplikace a přístupnější cenu, jinak headset zůstane jen luxusní hračkou pro úzkou skupinu fanoušků.

Apple vision pro Apple vision pro
apple vision pro headband apple vision pro headband
vision pro apple vision pro apple
apple vision pro sluchatka apple vision pro sluchatka
apple vision pro sluchatka apple vision pro sluchatka
Apple vision pro Apple_vision_pro
Apple vision pro Apple_vision_pro
apple vision pro sluchatka apple vision pro sluchatka
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.