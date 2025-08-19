O čipu pro Apple Vision Pro 2 stále není jasno! Ve hře jsou hned dvě varianty

O budoucnosti Apple Vision Pro 2 se vedou bouřlivé debaty. Zatímco analytik Ming-Chi Kuo tvrdí, že headset dorazí s čipem M5, známý novinář Mark Gurman z Bloombergu upozorňuje, že Apple testuje i varianty s M4. Otázka tedy zní: jakou cestu Apple skutečně zvolí?
M4 jako logičtější volba
Současný model Vision Pro využívá čip M2, i když v době vydání byl na trhu už M3. Apple tak má historii používání o generaci staršího procesoru, což by dávalo smysl i u Vision Pro 2. Podle Gurmana proto není vůbec vyloučeno, že headset nakonec dorazí s M4 – a ne s M5, jak naznačoval únik kódu.
Rozdíl mezi M4 a M5 přitom není tím, co by zásadně ovlivnilo prodeje. Hlavním problémem zůstává cena 3 499 dolarů a nedostatek aplikací, které by skutečně přesvědčily běžné uživatele k nákupu.
Výkon není to, co Apple brzdí
Vision Pro dnes netrápí nedostatek výkonu, ale spíše nedostatek atraktivních funkcí a příliš vysoká cena. Čip M4 by poskytl dostatečný posun oproti M2, a přitom by mohl sloužit jako dílčí úspora v nákladech. Nasazení M5 by sice znělo lákavě, ale ve skutečnosti by to nic nezměnilo na zásadních limitech headsetu. Podle Gurmana Apple plánuje větší změny až v roce 2027, kdy má přijít levnější a lehčí verze. To by mohl být skutečný zlom na trhu s rozšířenou realitou.
Jaký je tedy verdikt?
Apple zatím testuje obě varianty – M4 i M5. Pokud se bude držet své strategie, pravděpodobně vsadí na M4 a vyhradí M5 pro další generace. Ať už to bude jakkoli, Vision Pro 2 přijde s výrazně vyšším výkonem než první generace. To ale samo o sobě nestačí: Apple bude muset nabídnout i lepší aplikace a přístupnější cenu, jinak headset zůstane jen luxusní hračkou pro úzkou skupinu fanoušků.