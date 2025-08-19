JBL spouští dlouhoočekávané “Back To School“ slevy na oblíbená sluchátka a reproduktory

Komerční sdělení: JBL se letos opět rozhodlo zpříjemnit návrat do školy slevami, které potěší opravdu každého. Speciální JBL akce, Back To School, která trvá do 22. 9. 2025 s sebou přináší úžasné slevy až 34 % na oblíbená sluchátka a reproduktory značky JBL. Tuto akci jsme důkladně prozkoumali a vybrali pro vás 5 nejatraktivnějších JBL produktů, které nyní nakoupíte ve výhodné Back To School slevě.
JBL Tour One M2 ve slevě 28 %
Fanoušci kvalitních náhlavních sluchátek se jistě potěší pořádné slevě na sluchátka nejvyšší řady Tour. Prémiový Noise Cancelling a kvalitní JBL Pro Sound Vám zaručí to nejlepší z dílny JBL. Při koupi sluchátek JBL Tour One M2 nyní navíc obdržíte 1 rok záruky navíc. Sleva platí na obě barvy sluchátek, černá a champagne a najdete ji na tomto odkazu.
JBL Live Flex 3 ve slevě 20 %
TWS sluchátka se smart pouzdrem s dotykovým displejem nyní můžete získat v opravdu atraktivní slevě. Ovládejte sluchátka bez potřeby použití telefonu a užijte si vaše oblíbené skladby s charakteristickým zvukem JBL. Sleva platí na všechny barvy sluchátek a najdete ji na tomto odkazu.
JBL Tune 520BT ve slevě 23 %
JBL Tune 520BT jsou jedny z nejoblíbenějších sluchátek přes hlavu od JBL. Jejich ikonický basový zvuk v kombinaci s lehkým a přenosným designem s výdrží baterie téměř 60 hodin z nich činí skvělého parťáka naprosto kamkoli. Sluchátka naleznete ve skvělé slevě 23 %, která platí na všechny barvy, na tomto odkazu.
JBL PartyBox Club 120 ve slevě 20 %
Pařmeni, držte se! Mezi Back To School slevy zařadilo JBL i jejich oblíbený párty reproduktor JBL PartyBox Club 120. Tento stroj se silným zvukem, JBL Pro Sound, využijete téměř opravdu kdekoli. Došla vám šťáva? Žádný problém, stačí pořídit náhradní baterii JBL Battery 200. K reproduktoru můžete navíc dokoupit i ochranný neoprenový obal nebo karaoke mikrofony. K naladění atmosféry světelných efektů na PartyBox vám pomohou párty světla JBL PartyLight Beam a Stick, které lze k reproduktoru spárovat přes Auracast. Reproduktor naleznete ve slevě v černé i bílé barvě na tomto odkazu.
JBL Bar 800 ve slevě 16 %
Filmoví nadšenci si také přijdou na své. Nalaďte si atmosféru kinosály ve vašem obývacím pokoji s JBL BAR 800, 5 kanálovým soundbarem s odnímatelnými prostorovými reproduktory, a výkonným subwooferem. Certifikovaný 3D prostorový zvuk s Dolby Atmos a MultiBeam technologií vás vtáhne do jakéhokoli děje. Tento soundbar ve skvělé Back To School slevě zakoupíte na tomto odkazu.
- Kompletní Back to school nabídku naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců.