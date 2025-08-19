Apple si před představením iPhone 17 otevírá si dveře k milionům nových fanoušků!

Není žádným tajemstvím, že Apple už tradičně před velkými keynote pečlivě ladí nejen samotné produkty, ale i způsob, jakým je dokáže dostat mezi lidi. A právě před premiérou iPhonu 17 se ukazuje, že v Cupertinu berou marketing ještě vážněji než dříve. Vedle obvyklé aktivity na X (dříve Twitteru), Instagramu nebo nedávno i na Threads, totiž společnost rozšířila své působení na další sociální platformu. Tentokrát dorazila na čínský RedNote, známý také jako Xiaohongshu.
Ten se v posledních letech stal fenoménem nejen v Asii, ale i v USA, kde si získal pozornost hlavně během dočasného zákazu TikToku. Na rozdíl od něj byl a i nyní je RedNote plně dostupný a umožňuje uživatelům sdílet obsah globálně, aniž by museli využívat oddělené verze aplikace. I proto je pro Apple ideálním místem, jak oslovit nejen domácí trh, ale i mezinárodní publikum.
Apple on RedNote pic.twitter.com/3reAwHfc3p
— Zac Hall (@apollozac) August 18, 2025
Společnost si navíc svůj krok načasovala dokonale. První příspěvky se objevily o tomto víkendu a už během dvou dnů si Apple vybudoval přes 200 tisíc sledujících. To je číslo, které ukazuje nejen sílu značky, ale i hlad po informacích, které se týkají chystaných novinek. A těch by letos nemělo být vůbec málo. Očekává se, že kromě iPhonu 17, 17 Air, 17 Pro a 17 Pro Max dorazí také Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 a možná i nové AirPods Pro 3.
Zajímavé je i to, že na rozdíl od některých jiných sítí Apple svůj účet na RedNote skutečně aktivně používá, narozdíl třeba od X nebo Instagramu. Sledující se tak mohou těšit na autentický obsah, který dorazí ještě předtím, než se novinky oficiálně představí na pódiu. Jinými slovy, Apple nejen chystá hardwarovou ofenzivu, ale zároveň si připravuje i mediální půdu tak, aby jeho klíčové produkty měly maximální zásah. A RedNote se zdá být tím správným kanálem, který mu v tom může výrazně pomoct.