Chytré hodinky nejsou jen Apple Watch a Garmin. Seznamte se s Tissot T-Touch Connect Sport

Komerční sdělení: Ať už jde o Apple, Samsung, Garmin nebo jiné výrobce chytrých hodinek, snaží si vzájemně nějakým způsobem konkurovat, vykrádat funkce a kopírovat design. Tissot T-Touch Connect Sport jsou ale úplně jiné. Vycházejí totiž z klasické hodinařiny, ke které přihazují chytré funkce.
Nejsou to tedy smartwatch pravým smyslem slova, o to víc ale mohou v dnešní přetechnizované době oslovit. Poskytnou klasický vzhled v kombinaci s těmi chytrými funkcemi, o které nechcete přijít. Disponují totiž optickým senzorem pro měření srdečného tepu a mají potřebné trackování aktivit pro běh, cyklistiku, turistiku a další.
Umí tedy zaznamenávat celkový čas, dosaženou vzdálenost a maximální výšku i převýšení, spotřebovanou energii, srdeční tep, rychlost, průměrnou dobu na zdolání jednoho km nebo počet kroků. A pak tu jsou funkce jako chronograf, automatický kalendář, stopky, světové časy, alarm a ty další standardní.
Fotogalerie
Tissot T-Touch Connect Sport se od ostatních chytrých hodinek odlišují hlavně svým vzhledem. Mají 43mm velikost pouzdra (předchozí model Tissot T-Touch Connect Solar má 47,5mm pouzdro) a klasický číselník s ručkami, kdy je ale v jeho spodní části dotykový AMOLED displej. Sklo je safírové a antireflexní, takže se o jeho čitelnost nemusíte obávat. Je tu ale ještě jedna zajímavost, protože číselník obsahuje solární článek, skrze který jsou hodinky také dobíjeny. Jejich výdrž je tak poměrně impozantní, výrobce konkrétně udává následující hodnoty:
- 2 měsíce se 3 aktivitami týdně
- 6 měsíců v režimu chytrých hodinek
- 1 rok s nízkou aktivitou
Samozřejmě se ale hodinky primárně nabíjejí USB nabíječkou s vlastním dvoupinovým magnetickým konektorem na víčku hodinek. Typickým designovým prvkem je i luneta, korunka na straně hodinek ale chybí, protože není třeba. Jsou zde ale dvě tlačítka k ovládání systému, pokud nechcete používat dotykový displej.
Hodinky T-Touch Connect Sport pořídíte v cenovém rozpětí od 27 470 Kč až po 30 590 Kč, kdy máte na výběr ze šesti barevných kombinací. Vadit tu může jen absence GPS. Ta se bere ze spárovaného telefonu, kterým může být iPhone s iOS 16, nebo zařízení s Androidem 9.0 či HarmonyOS 2.0 a novějšími systémy. Hodinky ani aplikace ale nejsou k dispozici v českém jazyce.
Je to elegantní alternativa ke všem chytrým hodinkám, která nese silné jméno švýcarské společnosti s dlouholetou tradicí. I když pak hodinky mají její jasný rukopis, poskytují přidanou funkci právě v obsažených chytrých metrikách, které vás udrží v kondici v jakémkoli ročním období.